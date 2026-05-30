«No sigan haciendo el ridículo con estos videos lastimosos»: Burlas en redes a propaganda bélica de las FAR

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR) publicó este sábado en su cuenta de Facebook un mensaje que exhorta a «rechazar y abolir de nuestra terminología militar las palabras rendición y derrota, pues su práctica es propia de cobardes y desmoralizados», y añadió que «los cobardes reciben el desprecio y humillación hasta de sus propios enemigos».

La publicación, etiquetada con el hashtag #FARCuba, que acompaña un reel de 30 segundos donde se observan maniobras militares con un helicóptero soviético, no parece haber intimidado a nadie: desató, como viene siendo costumbre, una nueva ola de burlas y sarcasmo en redes sociales.

El nuevo post es la última entrega de una campaña propagandística bélica que el MINFAR ha intensificado durante todo mayo de 2026, con mensajes como «Para Cuba no hay alternativa, victoria o muerte», «la orden de alto el fuego no será dada jamás» y, pequeños clips que muestran ejercicios tácticos, francotiradores, ametralladoras ligeras y lanzacohetes RPG-7, acompañados de advertencia como: «La guerra no se debe provocar, pero la haremos si el enemigo la impone».

Un video del pasado miércoles 27 mostraba un helicóptero Mi-8 soviético en una supuesta inserción táctica aérea; obtuvo miles de vistas y se convirtió en blanco de memes. Los internautas no tardaron en señalar que el aparato —una reliquia de la Guerra Fría— parece sacado de un museo de aviación soviética antes que de una fuerza de combate creíble.

El de este viernes no corrió con mejor suerte: «Las rueditas del helicóptero me recuerdan mi carrito de hacer mercado», escribió un usuario. Otro fue más técnico, aunque igualmente demoledor: «Helicóptero ruso… altamente vulnerable a un ataque electrónico, altamente vulnerable a un caza moderno, altamente vulnerable a un misil de seguimiento lanzado desde tierra… En fin, esta gente vive del show».

Las preguntas tampoco se hicieron esperar. «Solo por curiosidad, ¿de cuántos helicópteros estamos hablando?», preguntó alguien. La respuesta colectiva llegó sola: «Pero na' ma' tienen un solo helicóptero porque siempre sale el mismo». Otro internauta, con menos paciencia, resumió la situación en cuatro palabras: «Wao, mira lo que han hecho con los helicópteros de fumigación».

«No sigan haciendo el RIDÍCULO con estos videos lastimosos. ¡Tengan una pizca de amor propio!», le espetó un usuario al MINFAR. Otro fue aún más lapidario: «Las FAR de Cuba no pueden contener ni una invasión de Hernán Cortés si resucita. Tienen armamento prehistórico y preparación en nivel 0.0». Y uno más, con una ironía que duele: «Los soldados van a cambiar sus armas por comida».

El sarcasmo popular tiene base material. Las FAR que hasta ahora han sostenido al régimen, cuentan con armamento soviético envejecido y una flota aérea con varios aparatos fuera de servicio. Su defensa antiaérea descansa en sistemas considerados tecnológicamente desfasados, sin acceso a plataformas modernas y la doctrina oficial, llamada «Guerra de Todo el Pueblo», está diseñada para resistencia irregular y desgaste del invasor, no para detener operaciones de precisión o de alta intensidad convencional.

El Pentágono, por su parte, con la fuerza militar más contundente del planeta, lleva meses posicionando tropas y armamento en el Caribe y se supone pueda lanzar un ataque militar contra Cuba cuando llegue la aprobación final del presidente Donald Trump, según un reportaje publicado el pasado día 27 por Politico, firmado por el periodista Paul McLeary.

Todo esto ocurre mientras Cuba atraviesa una crisis económica y social sin precedentes, con escasez de alimentos, combustible y medicamentos, apagones prolongados y una emigración masiva que vacía la isla de la misma población que el régimen pretende movilizar para su «guerra de todo el pueblo». «Pronto van a ver cómo no es lo mismo enfrentarse a civiles hambrientos y desarmados a enfrentarse contra soldados de verdad», advirtió otro internauta, y añadió: «lástima por sus jóvenes o los que ya les pudrieron la mente con sus ideas ridículas de 'revolución'».

El MINFAR escaló su tono bélico desde al menos marzo de 2026, con mensajes que llegaron a involucrar incluso a niños, en aparente respuesta a las tensiones con Estados Unidos, que ha reforzado su presencia en la base naval de Guantánamo. Analistas advierten que el verdadero dilema de las FAR no es militar sino político: si seguir siendo el pilar del régimen o facilitar una transición ordenada. Mientras tanto, en las redes, el veredicto popular ya está emitido: «Dios mío, esto tiene que ser un circo».