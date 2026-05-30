Edmundo González pide convocar a elecciones en Venezuela

Edmundo González Urrutia publicó este sábado un video en el que llamó formalmente a convocar elecciones presidenciales en Venezuela, presentándolo como un mandato histórico derivado de la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024.
En el mensaje, González se identificó como «el último presidente electo de Venezuela» y afirmó que el resultado de aquellos comicios no puede ser borrado: «Ese mandato es real, está documentado, está en las actas. Y nadie, ningún fraude, ninguna amenaza, ninguna presión puede borrarlo de la historia de Venezuela».
El llamado se produce un día después de que González y María Corina Machado firmaran en Ciudad de Panamá el denominado «Manifiesto de Panamá», junto con la Plataforma Unitaria Democrática y el Comando ConVzla, documento que propone una hoja de ruta de transición democrática.
En su video, González fue explícito sobre el objetivo: «Es momento de construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que sirvan de instrumento ciudadano para el cambio, que contribuyan a la reinstitucionalización democrática del país y se sienten las bases para un gobierno estable y verdadero que nos incluya a todos».
El dirigente opositor estableció garantías que deben acompañar cualquier proceso electoral: árbitros independientes, registro electoral representativo, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a medios independientes.
Pero antes de todo eso, subrayó, hay condiciones «no negociables»: «La libertad de los presos políticos, el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia del poder electoral y del poder judicial».
González destacó la unidad opositora alcanzada en Panamá: «Hace pocos días, en Panamá, María Corina Machado y las Fuerzas Democráticas de Venezuela se reunieron con un solo propósito: la libertad de Venezuela. Estamos juntos, unidos en la misma hoja de ruta hacia el mismo destino».
El Manifiesto de Panamá es el primer documento conjunto de la oposición venezolana que plantea explícitamente la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales como salida a la crisis, con condiciones previas concretas que incluyen la liberación de todos los presos políticos, el retorno seguro de exiliados y el desmantelamiento del aparato represivo.
La crisis política venezolana se desató cuando el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro con el 51,20% de los votos en los comicios de julio de 2024, mientras la oposición presentó actas que, según ella, demostraban la victoria de González.
La situación de los presos políticos sigue siendo el principal punto de fricción: Foro Penal cifró en más de 454 los detenidos por razones políticas en mayo de 2026, frente a los más de 8,600 que el gobierno de Maduro afirma haber liberado.
González cerró su mensaje con una declaración de principios: «Nuestro pueblo eligió tener paz, tener democracia y tener libertad. Y tiene derecho a que su elección sea honrada. Y yo, mientras tenga voz, voy a defender ese derecho, sin odio, sin violencia, pero sin rendirme».
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Venezuela y el llamado a elecciones
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Edmundo González pide convocar a elecciones en Venezuela?
Edmundo González pide convocar a elecciones presidenciales en Venezuela como un mandato histórico derivado de la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024, cuando fue elegido presidente. Afirma que este mandato debe ser honrado y propone elecciones para reinstitucionalizar la democracia en el país.
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¿Qué condiciones establece Edmundo González para un proceso electoral en Venezuela?
González establece como condiciones no negociables la libertad de los presos políticos, el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia del poder electoral y judicial. Además, exige árbitros independientes, un registro electoral representativo, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a medios independientes.
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¿Qué es el Manifiesto de Panamá y cuál es su objetivo?
El Manifiesto de Panamá es un documento firmado por Edmundo González, María Corina Machado y otros líderes opositores, que traza una hoja de ruta para la transición democrática en Venezuela. Su objetivo es restaurar la democracia y la libertad en el país, con condiciones previas como la liberación de presos políticos y el retorno seguro de exiliados.
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¿Cuál es la postura de María Corina Machado sobre la situación en Venezuela?
María Corina Machado sostiene que es el momento de la libertad para Venezuela y llama a la unidad nacional para lograr una transición democrática. Ha sido crítica con el régimen chavista y ha trabajado en la articulación de una estrategia política junto con Edmundo González para recuperar la democracia en el país.
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