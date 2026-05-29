María Corina Machado publica manifiesto por el futuro de Venezuela

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María Corina Machado y Edmundo González Urrutia firmaron este jueves el «Manifiesto de Panamá», un documento que traza una hoja de ruta para la transición democrática en Venezuela y que fue difundido por el Comando ConVzla desde Ciudad de Panamá.

El texto, convocado por Machado y respaldado por representantes de la Plataforma Unitaria Democrática y otros movimientos democráticos venezolanos, arranca con una declaración de principios: «Venezuela vive la hora decisiva de su historia republicana.

La voluntad soberana expresada de manera incontestable por el pueblo el 28 de julio de 2024, que consagró la elección de Edmundo González Urrutia, marcó un punto de inflexión irreversible».

Uno de los elementos más significativos del manifiesto es el reconocimiento explícito del Plan de Tres Fases impulsado por Washington.

El documento señala que las fuerzas democráticas reconocen «el Plan de Tres Fases propuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, y anunciado por el Secretario de Estado Marco Rubio, como un marco estratégico esencial para la recuperación de la democracia en Venezuela». Es la primera vez que la oposición formaliza por escrito ese respaldo.

El manifiesto articula su hoja de ruta en dos ejes simultáneos. El primero es una negociación política con el régimen, que será liderada directamente por Machado en su rol de «conductora del proceso democrático del país».

El texto fija condiciones previas: la liberación plena de presos políticos civiles y militares, el retorno seguro de los exiliados y el desmantelamiento del aparato represivo y de los grupos armados ilegales.

El objetivo declarado de esa negociación es «lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana, con todas las garantías que dictan la Constitución y la ley, y con la debida observación internacional».

Para ello, el documento exige la designación previa de un nuevo Consejo Nacional Electoral integrado por «personalidades independientes y respetables» y la publicación de un cronograma electoral verificable.

El segundo eje es la construcción de un Gran Acuerdo Nacional para la Recuperación de la República, abierto a ciudadanos, partidos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos, jóvenes, mujeres y venezolanos dentro y fuera del país. «Este esfuerzo pertenece al país entero», subraya el texto.

El manifiesto advierte que «la emergencia humanitaria que padecen los venezolanos no admite dilaciones, ya que sólo en libertad podrán atenderse sus más urgentes necesidades», y llama a mantener «un mensaje único, coherente y coordinado hacia el mundo, en estrecha alineación con los aliados democráticos».

La publicación del documento se produce días después de que Machado se reuniera en Panamá con el presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha, además de sostener encuentros con la diáspora venezolana y dirigentes opositores.

La visita a Panamá se enmarca en una intensa gira internacional que en abril llevó a Machado a Madrid junto a González Urrutia y a Lisboa, donde se reunió con el canciller portugués para tratar el tema de los presos políticos y el respaldo europeo a la transición.

El manifiesto cierra con una proclama que resume el espíritu del documento: «Con fe en Dios, con respeto al mandato ciudadano y con la determinación de abrir el camino hacia la democracia plena, proclamamos este Manifiesto de Panamá como el comienzo de una nueva y definitiva recuperación de la República libre y democrática. ¡Viva Venezuela en libertad!»