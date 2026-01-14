El 80% de los venezolanos apoya captura de Maduro y exige elecciones en seis meses, según encuesta

Vídeos relacionados:

Una encuesta de The Economist y la firma Premise, realizada entre el 9 y el 13 de enero de 2026, revela que una abrumadora mayoría de los venezolanos respalda la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y exige la convocatoria inmediata de elecciones presidenciales.

Según el estudio, el 80% de los encuestados dentro de Venezuela apoya la operación que culminó con la caída del dictador, mientras apenas un 13% se opone.

Más de la mitad de los participantes asegura además que su opinión sobre Estados Unidos ha mejorado tras la intervención, interpretada por muchos como el fin de una etapa de represión y colapso económico.

El sondeo, basado en 600 entrevistas realizadas a través de una aplicación móvil y ponderadas por edad y sexo, muestra un giro en el ánimo nacional.

Casi cuatro de cada cinco venezolanos creen que la situación política del país será mejor en el próximo año, y una proporción similar confía en que su economía familiar también mejorará.

La demanda de democracia es masiva: dos tercios de los consultados consideran que debe celebrarse una nueva elección presidencial, y de ellos, el 91% cree que los comicios deben tener lugar en menos de un año.

La mayoría, el 68%, pide que la votación se realice en un plazo máximo de seis meses, mientras un 20% sugiere esperar entre seis y doce meses.

Apenas una minoría, inferior al 10%, plantea postergarlas más allá de los dieciocho meses.

Los venezolanos también expresaron su posición sobre la presencia estadounidense en el país. Casi la mitad se mostró favorable a algún tipo de gobernanza o tutela de Estados Unidos durante el proceso de transición, frente a solo un 18% que expresó su desacuerdo.

Sobre el futuro del petróleo, la sociedad venezolana aparece dividida: un 32% considera que la industria debe seguir bajo control del gobierno nacional, un 27% prefiere que pase a manos privadas y un 25% respalda que Estados Unidos asuma temporalmente su gestión.

En el plano político, la encuesta confirma el liderazgo de la oposición. María Corina Machado encabeza la intención de voto con alrededor del 45%, seguida de Edmundo González con un 15%.

Delcy Rodríguez, presidenta interina tras la caída de Maduro, apenas alcanza un 10% de apoyo, mientras Henrique Capriles ronda el 5% y el resto de los candidatos se agrupan en la categoría “otros”, con cerca del 25%.

El estudio también midió la imagen de las principales figuras políticas, y los resultados son reveladores.

Donald Trump, impulsor de la operación que derrocó a Maduro, es el político con mejor valoración entre los venezolanos: cerca del 55% tiene una opinión favorable de él. El secretario de Estado, Marco Rubio, le sigue con casi un 50% de apoyo.

En contraste, los dirigentes chavistas registran niveles de aprobación muy bajos: Delcy Rodríguez apenas alcanza un 13%, mientras que Diosdado Cabello y el general Vladimir Padrino López se mantienen en un dígito.

The Economist interpreta los resultados como una señal de optimismo tras años de desesperanza.

La captura de Maduro, señala la publicación, ha sido vista por la mayoría de los venezolanos como una liberación más que como una intervención extranjera.

Sin embargo, advierte que el reto para la administración Trump será responder a la demanda de una transición democrática real y rápida, ya que el entusiasmo podría convertirse en frustración si las elecciones se retrasan o si Washington se percibe como un poder de ocupación.

Aun así, la encuesta deja claro un hecho: Venezuela, tras más de una década de autoritarismo, hambre y éxodo masivo, quiere recuperar la democracia lo antes posible.

Y esta vez, una abrumadora mayoría del país parece dispuesta a exigirlo.