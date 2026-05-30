Trump podría buscar una victoria en Cuba tras sus dificultades con Irán, según experto

Un funcionario de la Casa Blanca afirma que Trump evalúa a Cuba como siguiente paso

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El investigador Guillaume Long, exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador y analista del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), advirtió el miércoles que el fracaso no reconocido de la administración Trump en Irán podría empujar al presidente estadounidense a buscar una victoria compensatoria en Cuba, en una entrevista publicada por el diario francés L'Humanité.

Long señala que las tensiones entre Washington y La Habana han alcanzado un nivel sin precedentes desde la crisis de los misiles de 1962, con sanciones asfixiantes, operaciones mediáticas para justificar una posible agresión, amenazas directas contra el expresidente Raúl Castro y el despliegue de un portaaviones en el Caribe.

«La administración Trump desearía para Cuba un desenlace a la venezolana. Comprometer tropas sobre el terreno para llevar a cabo un verdadero cambio de régimen no es el tipo de escenario que desea el presidente Donald Trump, habría demasiadas bajas estadounidenses», afirmó Long.

Según el analista, si Estados Unidos actúa en Cuba, lo hará con el mismo tipo de precauciones que en Venezuela, donde el 3 de enero de 2026 la denominada Operación Resolución Absoluta resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, operación que Trump considera una gran victoria en política exterior.

«El presidente republicano debe apostar más bien por una victoria del tipo 'decapitación del régimen', con preferencia por los efectos obtenidos en Venezuela», precisó Long, aunque advirtió que Cuba tiene una capacidad de resistencia mayor, con décadas de construcción de un aparato de seguridad leal a la revolución.

El contexto iraní es clave para entender la hipótesis del analista. Tras la Operación Midnight Hammer del 28 de febrero de 2026 —ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes—, las negociaciones entre Washington y Teherán se encuentran estancadas. El pasado jueves, Trump fijó sus condiciones para un acuerdo con Irán: renuncia permanente a armas nucleares, apertura del Estrecho de Ormuz y destrucción del material enriquecido bajo supervisión estadounidense.

«Donald Trump podría también verse tentado a intentar compensar el revés iraní con otra victoria diplomática», señaló Long.

La escalada de presión sobre Cuba ha sido sistemática desde enero de 2026. El 29 de enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380 declarando a Cuba una amenaza para la seguridad nacional, y desde entonces se habrían impuesto más de 240 nuevas sanciones contra la isla.

El 5 de mayo, Trump amenazó con desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a las costas cubanas y afirmó que Estados Unidos podría «tomar Cuba casi inmediatamente».

El pasado miércoles, la Asamblea Nacional cubana emitió una declaración alertando sobre una amenaza de agresión militar directa por parte de Washington.

Long también apunta al peso del lobby anticastrista de Miami como motor de la política exterior de Trump hacia el hemisferio occidental. «Gobierna para las 'tribus' que le son leales. Entre ellas, el lobby anticastrista de Miami es sin duda una de las más importantes en la construcción de la política exterior estadounidense», afirmó.

Una encuesta del CEPR y YouGov del 6 de mayo reveló que el 64% de los estadounidenses se opone a una guerra contra Cuba, frente a un 15% que la apoya, dato que Long considera un obstáculo real pero no definitivo para una acción de Washington.

«¿Acaso Donald Trump busca crear un 'Estado fallido', de tipo haitiano, a menos de 150 kilómetros de sus costas?», se preguntó el analista, advirtiendo que Washington podría no estar tomando en cuenta la solidez del aparato de seguridad cubano ni la escasa posibilidad de disidencia interna en la que podría apoyarse, a diferencia de lo ocurrido en Venezuela.