Tensa protesta en Montevideo enfrenta a exiliados cubanos y comunistas uruguayos

Organizaciones de la sociedad civil cubana y la comunidad cubana residente en Uruguay protagonizaron el viernes una tensa jornada frente a la embajada de Cuba en Montevideo, donde se congregaron para exigir libertad para los presos políticos y solidaridad con el pueblo cubano.

La manifestación fue contrarrestada por grupos de izquierda uruguayos, entre ellos el Comité Anti Imperialista y la agrupación Pueblos Libres, que intentaron opacar el reclamo de los cubanos con consignas de apoyo al gobierno de La Habana.

Leydis Aguilera, diputada suplente del Partido Nacional de Uruguay y de origen cubano, fue una de las organizadoras del acto y tomó la palabra frente a las cámaras para denunciar la situación en la isla.

«Hoy lo que estamos pidiendo los cubanos que estamos reunidos acá es libertad para Cuba, libertad para los presos políticos, solidaridad con el pueblo cubano», declaró Aguilera, mientras al fondo se escuchaban los cánticos de los contramanifestantes.

Aguilera, primera legisladora de origen cubano en la historia del Parlamento uruguayo, asumió su banca el 10 de marzo de 2026 como suplente del diputado Pablo Abdala.

Sobre la crisis humanitaria en la isla, fue directa: «En Cuba ahora hay personas que llevan más de 40 horas sin electricidad. Hay madres que no saben qué darle de comer a sus hijos. Hay hospitales cerrados, hay personas que están muriendo por falta de alimento, de medicación».

Ese cuadro coincide con los datos más recientes: en mayo de 2026, La Habana registró apagones de entre 20 y 22 horas diarias, con un déficit eléctrico récord de 2.174 MW el 14 de mayo, y el 16 de mayo el 51% del país quedó sin electricidad de forma simultánea.

Aguilera también explicó por qué muchos cubanos residentes en Uruguay no se sumaron a la protesta: «Hay gente que no viene por miedo a perder la ciudadanía, por miedo a qué represalias puedan tomar con sus familiares, con las familias que están allá, porque los amenazan, porque pueden no dejarlos entrar al país».

A ese fenómeno la diputada lo llama «daño antropológico»: «La dictadura opera de distintas maneras. Desde que estamos allá y somos chiquititos y nos meten el miedo, la desconfianza y el servilismo».

Frente a los intentos de los contramanifestantes de deslegitimar la protesta, Aguilera fue enfática: «Factores de la izquierda han querido venir a adueñarse del discurso para deslegitimar un pedido justo. Cuando hay 4 millones de cubanos por el mundo pidiendo lo mismo, cuando hay 8 millones encerrados en la isla pidiendo libertad, esto no es un tema de colores políticos».

La diputada también agradeció públicamente la actuación de las fuerzas del orden: «Agradecerle a la policía uruguaya que nos ha estado acompañando, que nos ha estado respetando y que nos ha estado protegiendo».

La confrontación entre exiliados cubanos y defensores del régimen no pasó desapercibida. Un video publicado en redes sociales resumió la paradoja con una frase: «Lo más llamativo no fue la protesta. Fue ver a cubanos que escaparon de Cuba enfrentados a uruguayos que defienden una realidad que nunca vivieron. De locos».

El contexto político agrava el cuadro: la organización Prisoners Defenders documentó un récord de 1.260 presos políticos en Cuba al cierre de abril de 2026, mientras el Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.133 protestas solo en ese mes.