Una comunidad de luto: Encuentran sin vida a niño de 15 años reportado como desaparecido en Amancio, Las Tunas

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Jean Carlos Castillo Falls, de 15 años, estudiante de la secundaria básica urbana Capitán San Luis en Amancio, provincia de Las Tunas, fue encontrado sin vida este sábado tras haber sido reportado como desaparecido desde la tarde del viernes.
El hallazgo se produjo en las inmediaciones del Central azucarero del municipio, luego de una intensa búsqueda realizada por familiares, amigos y vecinos.
El grupo comunitario de Facebook «Revolico Amancio» fue el primero en difundir la noticia públicamente.
«Con profundo pesar, informamos a la comunidad amanciera el fallecimiento de Jean Carlos Castillo Falls, de 15 años de edad, estudiante de la ESBU Capitán San Luis, en Amancio, quien se encontraba desaparecido desde la tarde de ayer», señaló la publicación, que añadió: «Amancio vuelve a vestirse de tristeza».
La noticia generó una ola de condolencias en redes sociales y desató disímiles comentarios porque, presuntamente, se habría quitado la vida. «No puedo creer que un niño decida quitarse la vida, cuánto dolor», escribió una vecina.
Otra usuaria expresó: «Qué dolor, Dios mío, un niño que yo vi desde pequeño en los edificios. Mis condolencias para Irina», en referencia a Irina Falls, madre del menor.
El grupo local «Abrazos Sorpresas» también se sumó al duelo colectivo y anunció que, de ser posible, haría llegar una ofrenda floral al lugar donde fueran velados los restos, «como muestra de respeto, cariño y acompañamiento» a la familia.
El caso se enmarca en una tendencia preocupante de suicidios juveniles en Cuba que las autoridades de la Isla rara vez reconocen públicamente.
Según el Anuario Estadístico de Salud, en 2023 se registraron 1,671 suicidios en el país, frente a 1,435 en 2022.
En el subgrupo de 15 a 18 años, los casos aumentaron de 18 en 2022 a 28 en 2023, convirtiéndose en la tercera causa de muerte en ese rango etario.
Los expertos vinculan el fenómeno a la crisis económica, el éxodo masivo de familias, la depresión y el consumo de sustancias.
Cuba ha registrado recientemente otros casos similares con repercusión pública. En septiembre de 2024, un adolescente de 14 años murió en Sancti Spíritus tras lanzarse de un puente peatonal.
En diciembre de ese mismo año, Lisnet Guzmán de la Cruz, de 15 años, perdió la vida en Santiago de Cuba tras ser víctima de ciberacoso y difamación en redes sociales.
Una investigación periodística de 2025 sobre Holguín reportó 977 casos de suicidio entre 2019 y 2023 en esa provincia, con un aumento sostenido en la conducta suicida adolescente vinculada al éxodo familiar.
Amancio es un municipio de aproximadamente 36,500 habitantes en el suroeste de Las Tunas, cuya economía ha estado históricamente ligada a la industria azucarera.
Las autoridades cubanas no emitieron ningún comunicado oficial sobre el fallecimiento de Jean Carlos, cuya historia circula únicamente a través de redes sociales comunitarias.
Preguntas frecuentes sobre el trágico caso de Jean Carlos Castillo Falls y el aumento de suicidios juveniles en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué sucedió con Jean Carlos Castillo Falls en Amancio, Las Tunas?
Jean Carlos Castillo Falls, un joven de 15 años, fue encontrado sin vida después de haber sido reportado como desaparecido desde el viernes anterior. El hallazgo ocurrió cerca del Central azucarero del municipio de Amancio, Las Tunas. La noticia de su muerte ha conmocionado a la comunidad, que se encuentra en duelo.
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¿Cuál es la situación actual de los suicidios juveniles en Cuba?
El suicidio juvenil es un problema creciente en Cuba. En 2023, se registraron 28 suicidios en el grupo de 15 a 18 años, un aumento significativo respecto al año anterior. Este fenómeno es vinculado a factores como la crisis económica, el éxodo familiar y el consumo de sustancias.
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¿Qué medidas existen en Cuba para prevenir el suicidio juvenil?
Cuba cuenta con un Programa Nacional para la Prevención de la Conducta Suicida, que incluye mecanismos de vigilancia y registro de grupos de riesgo. Además, existe una línea telefónica de crisis, la 103, que atiende aproximadamente 5,000 llamadas anuales. Sin embargo, la efectividad de estas medidas es cuestionada en el contexto de un aumento de casos.
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¿Cómo ha reaccionado la comunidad de Amancio ante la muerte de Jean Carlos?
La comunidad de Amancio se ha mostrado profundamente afectada por la muerte de Jean Carlos. Se han expresado condolencias y apoyo a la familia a través de redes sociales y grupos comunitarios. El dolor colectivo ha sido evidente, con diversos grupos locales sumándose al duelo y ofreciendo ofrendas florales como muestra de respeto y acompañamiento.
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¿Qué factores contribuyen al aumento de suicidios juveniles en Cuba?
Varios factores contribuyen al preocupante incremento de suicidios juveniles en Cuba. Entre ellos se encuentran la crisis económica, la desintegración familiar debida al éxodo masivo, la depresión y el consumo de sustancias. Estos factores se combinan para crear un entorno desfavorable para la salud mental de los jóvenes.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.