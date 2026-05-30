Una comunidad de luto: Encuentran sin vida a niño de 15 años reportado como desaparecido en Amancio, Las Tunas

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Jean Carlos Castillo Falls, de 15 años, estudiante de la secundaria básica urbana Capitán San Luis en Amancio, provincia de Las Tunas, fue encontrado sin vida este sábado tras haber sido reportado como desaparecido desde la tarde del viernes.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones del Central azucarero del municipio, luego de una intensa búsqueda realizada por familiares, amigos y vecinos.

El grupo comunitario de Facebook «Revolico Amancio» fue el primero en difundir la noticia públicamente.

«Con profundo pesar, informamos a la comunidad amanciera el fallecimiento de Jean Carlos Castillo Falls, de 15 años de edad, estudiante de la ESBU Capitán San Luis, en Amancio, quien se encontraba desaparecido desde la tarde de ayer», señaló la publicación, que añadió: «Amancio vuelve a vestirse de tristeza».

Captura de Facebook

La noticia generó una ola de condolencias en redes sociales y desató disímiles comentarios porque, presuntamente, se habría quitado la vida. «No puedo creer que un niño decida quitarse la vida, cuánto dolor», escribió una vecina.

Otra usuaria expresó: «Qué dolor, Dios mío, un niño que yo vi desde pequeño en los edificios. Mis condolencias para Irina», en referencia a Irina Falls, madre del menor.

El grupo local «Abrazos Sorpresas» también se sumó al duelo colectivo y anunció que, de ser posible, haría llegar una ofrenda floral al lugar donde fueran velados los restos, «como muestra de respeto, cariño y acompañamiento» a la familia.

El caso se enmarca en una tendencia preocupante de suicidios juveniles en Cuba que las autoridades de la Isla rara vez reconocen públicamente.

Según el Anuario Estadístico de Salud, en 2023 se registraron 1,671 suicidios en el país, frente a 1,435 en 2022.

Captura de Facebook

En el subgrupo de 15 a 18 años, los casos aumentaron de 18 en 2022 a 28 en 2023, convirtiéndose en la tercera causa de muerte en ese rango etario.

Los expertos vinculan el fenómeno a la crisis económica, el éxodo masivo de familias, la depresión y el consumo de sustancias.

Cuba ha registrado recientemente otros casos similares con repercusión pública. En septiembre de 2024, un adolescente de 14 años murió en Sancti Spíritus tras lanzarse de un puente peatonal.

Captura de Facebook

En diciembre de ese mismo año, Lisnet Guzmán de la Cruz, de 15 años, perdió la vida en Santiago de Cuba tras ser víctima de ciberacoso y difamación en redes sociales.

Una investigación periodística de 2025 sobre Holguín reportó 977 casos de suicidio entre 2019 y 2023 en esa provincia, con un aumento sostenido en la conducta suicida adolescente vinculada al éxodo familiar.

Amancio es un municipio de aproximadamente 36,500 habitantes en el suroeste de Las Tunas, cuya economía ha estado históricamente ligada a la industria azucarera.

Las autoridades cubanas no emitieron ningún comunicado oficial sobre el fallecimiento de Jean Carlos, cuya historia circula únicamente a través de redes sociales comunitarias.