Padre Alberto Reyes: «Preferimos un final espantoso a un espanto sin final»

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El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías publicó este viernes la entrega número 159 de su columna semanal «He estado pensando», en la que reflexiona sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Cuba y explica por qué una parte significativa de la población cubana la acepta, o incluso la desea.

El texto, publicado en su perfil de Facebook, llega en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana, tras filtraciones que revelaron que la administración Trump ensayaba planes militares para Cuba y que el presidente creía que el régimen podría colapsar este mismo año.

Reyes abre su reflexión con una distinción que considera fundamental: la reacción de horror ante la posibilidad de una intervención proviene, en su mayoría, de personas que no viven en Cuba, que no pasan hambre, no carecen de medicamentos, no sufren apagones y no tienen hijos emigrados. «El punto de mira de los cubanos no es la intervención militar en sí», escribe el párroco de Esmeralda, Camagüey. «El punto de mira de los cubanos es el fin de esta pesadilla, el fin de una dictadura que nos ha robado la vida durante generaciones».

El sacerdote plantea la cuestión en términos de opciones reales: si la intervención es el medio para recuperar la libertad, la democracia y una vida digna, entonces que sea. Y añade una condición que lo dice todo: «Yo estoy convencido de que si hubiera un modo dialogado, diplomático, pacífico, de llegar a una solución de la realidad dramática de Cuba, los cubanos la hubiésemos elegido sin dudar».

Pero esa vía, argumenta Reyes, no existe porque el régimen no la ha ofrecido. «¿Ha mostrado el gobierno cubano un mínimo de interés en llegar a una solución dialogada?», pregunta. Su respuesta es contundente: las autoridades «se han atrincherado en un discurso triunfalista y bélico, pidiendo cada vez más resistencia creativa, más sacrificio, más aceptación del dolor y la miseria».

El sacerdote también desmonta el argumento del embargo como causa de la crisis. Lo califica directamente de «arma arrojadiza y recurso para la propaganda victimista», y señala como verdaderos responsables la «ineficiencia, el ansia de poder y la indiferencia» de quienes han gobernado Cuba durante décadas con puño de hierro.

Esta postura representa un giro respecto a lo que Reyes sostenía hace apenas un año. En abril de 2025, el sacerdote había declarado que no creía que una intervención militar estadounidense fuera la solución y pedía al gobierno cubano: «Cierren esto ya. Permitan una transición pacífica». El deterioro acelerado de las condiciones de vida en la isla parece haber transformado su análisis.

El contexto que rodea su publicación es de una gravedad inédita. Reportes de Axios revelaron el miércoles que la administración Trump ensayaba planes militares para Cuba. El 21 de mayo, el mandatario estadounidense declaró sobre una posible acción que «parece que yo seré quien lo haga». El Senado de EE.UU. había rechazado el 28 de abril una resolución que limitaba los poderes presidenciales para actuar militarmente sin autorización del Congreso. Y el USS Nimitz fue desplegado en el Caribe en esas mismas fechas.

El Parlamento cubano había emitido una declaración que calificaba la situación de «amenaza real y peligrosa de agresión militar directa». Los dirigentes cubanos, comenzando por Miguel Díaz-Canel han respondido en tono belicista a Washington, con la promesa de que el pueblo de la Isla enfrentará en masa una agresión para defender al régimen.

Ese clima de tensión extrema tiene un correlato en la opinión pública. Una encuesta independiente publicada el 8 de mayo con 42,263 respuestas válidas mostró que el 60.9% de los participantes apoyaba una intervención militar directa de Estados Unidos en Cuba, y el 64.9% respaldaba el derrocamiento del gobierno «por cualquier medio necesario, incluyendo la vía armada». Una encuesta entre 800 cubanos y cubanoamericanos en el sur de Florida arrojó que el 79% apoyaba una intervención militar.

Reyes recoge en su texto dos frases que, según él, circulan sin cesar entre los cubanos y que condensan ese agotamiento colectivo: «lo peor que nos puede pasar, es que no pase nada», y «preferimos un final espantoso a un espanto sin final».