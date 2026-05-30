Robo de paneles solares golpea infraestructura de Etecsa en Santiago de Cuba

El robo en el Reparto Flores se inscribe en una ola nacional de sustracciones a infraestructura solar Foto © Facebook/Luis Enrique Torres Almarales

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Ladrones sustrajeron los cuatro paneles solares fotovoltaicos instalados en el gabinete #1 del Reparto Flores, en Santiago de Cuba, ubicado junto a la escuela primaria Raúl Pujols Arencibia, lo cual dejó sin respaldo energético un nodo de telecomunicaciones de Etecsa que garantizaba los servicios durante los apagones.

La denuncia fue publicada en Facebook por el ingeniero Luis Enrique Torres Almarales, trabajador de la entidad estatal en Santiago de Cuba, quien calificó el hecho como "contrarrevolución y sabotaje" y compartió los números de serie de los paneles robados para que la ciudadanía ayude a localizarlos.

"Estos sistemas de paneles fotovoltaicos se instalan en los sitios tecnológicos de Etecsa para dar continuidad a los servicios de telecomunicaciones que se le brindan al pueblo, fundamentalmente cuando hay falta de corriente industrial, lo que se traduce en calidad de vida", explicó Torres en su publicación.

Captura de Facebook/Luis Enrique Torres Almarales

Este es el segundo robo de este tipo en Santiago de Cuba en menos de un mes. El 1 de mayo fue sustraído un panel del Gabinete Integral micro 9-2, lo que provocó la inutilización de un sistema de aproximadamente 2 kW capaz de sostener telefonía fija y Nauta Hogar por más de 10 horas nocturnas y que beneficiaba a más de 560 usuarios.

El mismo denunciante alertó ambos casos y en aquella ocasión exigió una pena mínima de 30 años de prisión para el responsable.

Los comentarios ciudadanos a la publicación reflejan indignación generalizada y señalan irregularidades en la respuesta institucional.

"Alguien tiene beneficio, porque cómo se van a robar eso así tan fácil y nadie ve nada. Para robarse eso se necesita de mucho tiempo, más de una persona, carros y más cosas", escribió Finlay Bartutis Silot, apuntando a una posible complicidad interna.

Otros usuarios cuestionaron la ausencia de cámaras de vigilancia y sistemas de alarma en instalaciones críticas. "Hagan una inversión en cámaras de vigilancia, eso no es tan costoso", reclamó Vladímir Robert Pascau.

Daniel Ortiz La O vinculó el fenómeno a la crisis estructural del país: "Esto no es fenómeno nuevo, lo que pasa es que tiene actualmente un escalamiento sin límites como parte de la crisis y la falta de ocupación de las instituciones y la sociedad", opinó.

La percepción de impunidad selectiva también afloró en los comentarios. "Si hubiesen gritado consignas contrarrevolucionarias enseguida los agarran y 10 años de cárcel", ironizó Grr Rodriguez.

El robo en el Reparto Flores se inscribe en una ola nacional de sustracciones a infraestructura solar. En mayo, cuatro individuos golpearon y ataron al custodio de una estación de bombeo en Holguín y robaron 32 paneles solares.

Ese mismo mes, un jefe de turno de un parque fotovoltaico en Guanabacoa fue detenido por robar más de 40 metros de cables eléctricos, dejando 24 paneles fuera de servicio.

El régimen cubano respondió a esta ola con el Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, emitido en mayo de 2025, que tipifica estos actos como sabotaje con penas de siete a 30 años, cadena perpetua o pena de muerte en casos graves. Pese a ello, los robos no cesan.

Cuando se interrumpe la electricidad en Cuba, se apagan aproximadamente el 47.5 % de las radiobases móviles y el 56.5 % de los gabinetes de telecomunicaciones del país, según datos de marzo, lo que convierte cada panel robado en un golpe directo a las comunicaciones de barrios enteros.