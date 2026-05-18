Detienen en Guanabacoa a trabajador acusado de robar cables de parque solar

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La policía cubana detuvo a un jefe de turno del parque fotovoltaico de Barreras, en el municipio capitalino de Guanabacoa, acusado de robar más de 40 metros de cables eléctricos de la instalación, según informó la página del Ministerio del Interior «El Cubano Fiel» en una publicación en Facebook.
El hombre, identificado como jefe de grupo de los trabajadores del parque, aprovechó su posición de confianza para cortar y sustraer los cables, señala la publicación.
El robo tuvo consecuencias directas sobre la generación eléctrica: 24 paneles solares quedaron fuera de servicio durante varias horas, dejando de aportar electricidad al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La dirección del parque presentó la denuncia ante la policía, que inició una investigación y realizó un registro en la vivienda del sospechoso. Allí encontraron y ocuparon los cables robados como evidencia.
El caso se produce en un momento de crisis eléctrica extrema en Cuba. Este lunes, el SEN registraba una disponibilidad de apenas 1,150 MW frente a una demanda de 2,720 MW, con 1,520 MW afectados en horario diurno y una proyección de 2,080 MW de afectación en el pico nocturno, según datos de la Unión Eléctrica de Cuba.
El parque fotovoltaico de Barreras forma parte de la estrategia del régimen para expandir la generación solar. La instalación ha recibido visitas de altos funcionarios, entre ellos Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, y Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido Comunista en La Habana.
Este robo no es un caso aislado. En noviembre de 2025, Yeraldo Lantigua Padrón fue detenido en Colón, Matanzas, acusado de robar 700 metros de cable, cuatro baterías y 178 conectores de un parque solar, y fue acusado del delito de sabotaje.
En septiembre de 2025, la policía detuvo a los responsables del robo de más de 50 vigas y paneles del Parque Fotovoltaico Juan Pérez II, en Niquero, Granma.
En marzo de 2026, un tribunal de Ciego de Ávila condenó a dos hombres a nueve y siete años de prisión por robar aproximadamente 50,000 tornillos destinados al montaje de paneles solares, tipificando el delito como sabotaje bajo el Artículo 125 del Código Penal.
Este mismo mes, se reportó el robo de un panel solar de un sistema fotovoltaico de ETECSA en Santiago de Cuba, que dejó sin servicio a más de 560 usuarios.
La ONU advirtió en abril de 2026 que la crisis energética cubana tiene un impacto «sistémico y cada vez mayor» sobre la salud, el agua, los alimentos, el transporte y las telecomunicaciones, y que la isla llevaba más de tres meses sin combustible suficiente. En ese contexto, los robos a infraestructuras solares representan un golpe adicional a un sistema eléctrico que ya opera al límite.
Preguntas frecuentes sobre el robo de cables en parques solares en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió en el parque solar de Guanabacoa?
En el parque solar de Guanabacoa, un jefe de turno fue detenido por la policía cubana acusado de robar más de 40 metros de cables eléctricos. El robo afectó el funcionamiento de 24 paneles solares, dejándolos fuera de servicio durante varias horas.
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¿Cómo impacta el robo de cables en la crisis energética de Cuba?
Los robos de cables y otros componentes en parques solares agravan la crisis energética de Cuba, ya que afectan la generación eléctrica y la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que ya opera al límite debido a la falta de combustible y problemas estructurales.
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¿Qué medidas legales enfrenta alguien acusado de sabotaje al sistema eléctrico en Cuba?
En Cuba, el sabotaje al sistema eléctrico se castiga severamente bajo el Artículo 125 del Código Penal. Las penas pueden ir desde siete hasta 30 años de prisión, cadena perpetua, o incluso la pena de muerte en casos graves.
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¿Por qué se producen estos robos en medio de la crisis energética cubana?
La crisis económica en Cuba ha llevado a un aumento de robos de componentes eléctricos, como cables en parques solares, que son valiosos en el mercado negro. La desesperación y la escasez de recursos empujan a algunos individuos a cometer estos actos, a pesar de las severas consecuencias legales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.