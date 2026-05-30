Florida aprueba amplio paquete de recortes de impuestos: ¿A quiénes beneficia?

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La Legislatura de Florida aprobó el viernes un amplio paquete tributario que establece exenciones fiscales a la compra de armas y municiones, de entradas a torneos de tenis profesional y de artículos de caza, pesca y campamento, entre otras medidas, con un impacto estimado de 272.2 millones de dólares en reducción de ingresos estatales y locales.

El proyecto de ley HB 7031E obtuvo 88 votos a favor y 11 en contra en la Cámara, y 29 a favor y seis en contra en el Senado, antes de ser enviado al gobernador Ron DeSantis para su firma.

«Este es un paquete de alivio tributario de amplio alcance que impacta positivamente a los contribuyentes, a los propietarios de viviendas con exención de residencia principal, impacta positivamente a los miembros del servicio militar, a los condados pequeños y a los condados rurales», dijo Bryan Avila, presidente del Comité de Finanzas e Impuestos del Senado y republicano de Miami Springs, citado por Telemundo 51.

Una de las disposiciones más llamativas es el «feriado» del impuesto sobre las ventas para artículos de caza, pesca y campamento, programado del uno de septiembre al 31 de diciembre.

Durante ese período quedarán exentos de impuestos pistolas, rifles, municiones, silenciadores, miras, cargadores, fundas, correas, culatas, kits de limpieza y gatillos, entre otros accesorios para armas de fuego.

También se incluyen tiendas de campaña de menos de 200 dólares, sacos de dormir y estufas de menos de 50 dólares, linternas de menos de 30 dólares, cañas y carretes de pesca de menos de 75 dólares, cajas de aparejos de menos de 30 dólares y carnada de 10 dólares o menos.

Se estima que ese feriado ahorrará a los consumidores 32.2 millones de dólares.

Otra medida elimina el impuesto sobre las ventas para las entradas a los torneos ATP Masters 1000 y WTA 1000 hasta el uno de julio de 2029, ambos celebrados en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, con un impacto estimado de 25.8 millones de dólares en reducción de ingresos.

El paquete también traslada el feriado fiscal de regreso a clases al período del 20 de julio al 20 de agosto, incluye una exención de tres años para ventanas y puertas resistentes a impactos -con un impacto de 45.3 millones de dólares-, y amplía el crédito fiscal para empresas que donan a organizaciones benéficas que ayudan a niños y familias vulnerables, de 40 millones a 53.1 millones de dólares.

Además, se reducen los impuestos a los operadores de pari-mutuel (o apuestas mutuas) en condados con dos casinos de la Tribu Seminole: el impuesto sobre ingresos de máquinas tragamonedas baja del 35 % al 34 %, y el de salas de cartas del 8 % al 5 %.

La aprobación generó un fuerte debate entre republicanos y demócratas, quienes criticaron que el paquete ignorara el alto precio de la gasolina, que superaba los 4.23 dólares por galón en Florida según la organización AAA, mientras el impuesto estatal al combustible ronda los 40 centavos por galón.

La senadora demócrata Tina Polsky preguntó retóricamente durante el debate: «Cuando le preguntas a tus electores si prefieren un recorte en gasolina o un recorte en armas, ¿qué crees que van a elegir?»

La representante Angie Nixon, demócrata de Jacksonville, fue más directa: «Estamos ofreciendo una gran cantidad de alivio tributario a las personas que van y compran entradas de tenis, a las personas que van y compran armas. Para la persona común, trabajadora, que vive aquí en nuestro estado, no hay absolutamente ningún alivio».

El senador independiente Jason Pizzo también votó en contra y cuestionó los beneficios para donantes adinerados: «¿Por qué les estamos dando a los multimillonarios recortes individuales en los mejores tiempos? ¿Qué estamos haciendo? Vergüenza nos debería dar».

La representante demócrata de Orlando Anna Eskamani cerró con una advertencia: «Ojalá los futuros legisladores escuchen a los votantes. Nos piden que nos enfoquemos en la asequibilidad, no en dar exenciones fiscales a las grandes corporaciones».