DeSantis defiende propuesta para reducir impuestos a la propiedad y manda mensaje a Miami

Vídeos relacionados:

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió su propuesta para reducir los impuestos a la propiedad residencial e instó a los condados de Miami-Dade y Palm Beach a respaldar su iniciativa, argumentando que ambos tienen la capacidad económica para hacerlo.

«Miami... Tiene a las personas más ricas de la historia de la humanidad comprando viviendas allí. Ellos están pagando impuestos. ¿Por qué no darles un alivio a sus residentes de clase media? ¡Podemos hacerlo!», dijo DeSantis, citado por Telemundo 51.

El gobernador fue directo al calificar la carga fiscal actual de los propietarios de viviendas como «insostenible».

También señaló que los condados del sur de Florida tienen margen para actuar con mayor ambición: «Miami, Palm Beach, tienen todo tipo de capacidades para hacer todo esto y, de hecho, deberían hacerlo de manera más agresiva de lo que establece esta propuesta en la boleta electoral».

La propuesta, que se debatirá a partir del lunes en una sesión legislativa especial convocada por DeSantis, busca elevar la exención de vivienda principal -conocida como homestead- de los actuales $50,000 a $250,000 del valor imponible de la residencia principal.

Según el líder republicano, ese aumento eliminaría el impuesto a la propiedad para el 60 % de los propietarios de vivienda en Florida, y la medida se aplicaría de forma gradual.

«Y eso será histórico», afirmó, al presentar el plan el pasado miércoles en Tampa.

Para llegar a la boleta electoral de noviembre, la enmienda constitucional necesitaría el respaldo del 60 % de ambas cámaras legislativas; luego, para ser aprobada, requeriría el voto favorable del 60 % de los electores.

El gobernador anunció que el estado creará un fondo para compensar a escuelas, cuerpos policiales y otros servicios esenciales que actualmente dependen de los ingresos generados por ese impuesto.

Sin embargo, los números revelan el impacto que tendría la medida sobre los presupuestos locales.

Un análisis de datos del tasador de propiedades de Miami-Dade estima que el condado podría perder aproximadamente $500 millones en ingresos anuales, mientras que Broward enfrentaría una reducción de unos $329 millones.

A nivel municipal, los efectos serían aún más pronunciados en algunas localidades: Cooper City podría ver una caída del 35 % en su presupuesto, Tamarac del 33 % y Plantation del 23 %.

Para los propietarios, en cambio, el beneficio sería tangible. Un análisis del tasador de Broward estima ahorros promedio de $1,800 al año, mientras que en Miami-Dade el ahorro promedio rondaría los $1,500 anuales.

DeSantis lleva más de un año impulsando esta agenda fiscal.

En mayo de 2025 propuso cheques de reembolso de $1,000 para propietarios como medida inmediata, y en octubre de ese año advirtió que los impuestos a la propiedad no podían expulsar a los ciudadanos de sus casas.

En agosto de 2025, los propietarios de Miami-Dade comenzaron a recibir las notificaciones de impuestos a la propiedad con aumentos moderados, en un contexto en que el debate sobre la carga fiscal ya estaba instalado en la agenda política del estado.

A nivel estatal, economistas calculan que eliminar por completo los impuestos a la vivienda principal podría representar una pérdida de hasta $14,100 millones anuales en ingresos de gobiernos locales no escolares, lo que convierte la propuesta en una de las reformas fiscales más ambiciosas -y controvertidas- de la historia reciente de Florida.