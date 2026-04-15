Qué cambia en los impuestos en EE. UU. en 2026: deducciones, reembolsos y críticas

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Este miércoles vence el plazo para que la mayoría de los estadounidenses presenten su declaración de impuestos sobre los ingresos de 2025, y la administración Trump aprovechó el Tax Day para destacar los beneficios de la reforma fiscal más amplia en décadas: la Ley Pública 119-21, conocida como la "Gran y Hermosa Ley", reportó AP.

Firmada el 4 de julio de 2025, la ley introduce cambios sustanciales que ya afectan a decenas de millones de contribuyentes en esta temporada fiscal.

Entre las novedades más relevantes, la ley exonera de impuestos federales las propinas y las horas extra para trabajadores con ingresos anuales inferiores a 150,000 dólares.

Hasta marzo de 2026, 3.5 millones de contribuyentes reclamaron la deducción por propinas, con un recorte promedio de 1,300 dólares en su carga tributaria, mientras que más de 25 millones reclamaron la exención de horas extra, con una deducción promedio de 3,100 dólares.

Más de 30 millones de contribuyentes mayores de 65 años reclamaron la deducción adicional de 6,000 dólares por persona —12,000 para parejas—, con un ahorro promedio de 7,500 dólares, según el Departamento del Tesoro.

Las deducciones estándar también subieron: 32,200 dólares para parejas casadas, 16,100 para solteros y 24,150 para jefes de familia.

El límite de deducción por impuestos estatales y locales (SALT) se elevó a 40,000 dólares para contribuyentes con ingresos menores a 500,000 dólares anuales, vigente entre 2026 y 2029.

El Departamento del Tesoro informó que 53 millones de contribuyentes utilizaron al menos una de estas nuevas exenciones antes del plazo del 15 de abril.

Los reembolsos del Servicio de Impuestos Internos aumentaron un 11% respecto al año anterior, con un promedio de 3,571 dólares por contribuyente al 2 de abril, y un total reembolsado que supera los 202,595 millones de dólares.

Sin embargo, las cifras no están exentas de controversia.

El Centro para el Progreso Americano calculó que la promesa de Trump de reembolsos adicionales de 1,000 dólares quedó 665 dólares corta: el aumento real fue de apenas 335 a 350 dólares.

Las críticas van más allá de los reembolsos.

Una encuesta de Fox News publicada este mes reveló que el 70% de los votantes registrados considera sus impuestos demasiado altos, el nivel más alto registrado desde que se mide ese indicador en 2004, once puntos más que en marzo de 2025.

La desaprobación del manejo fiscal de Trump alcanzó el 64%.

La economista Kimberly Clausing, profesora de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles y exfuncionaria del Tesoro, calificó los aranceles de la administración como el mayor aumento de impuestos que han enfrentado los consumidores en 50 años, en forma de aumentos de precios, según AP.

Los precios al por mayor subieron un 4% el mes pasado, lo que erosiona el alivio fiscal percibido por muchas familias.

La ley también recortó Medicaid en hasta 1.02 billones de dólares y el programa de asistencia alimentaria SNAP en 295,000 millones a lo largo de una década, lo que según proyecciones dejará sin cobertura médica a entre 10.9 y 16 millones de personas para 2034.

La temporada fiscal 2026 también está marcada por el miedo de la comunidad inmigrante: más de un millón de declaraciones no se presentaron respecto al año anterior, en parte porque inmigrantes indocumentados temen que sus datos sean compartidos con las autoridades migratorias.

Los contribuyentes con número de identificación fiscal individual (ITIN) perdieron además el acceso al crédito tributario por hijos, salvo en casos de parejas mixtas.

Según el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, la reforma es "una historia de éxito: mayores reembolsos en 2026 que seguirán ayudando a las familias a cubrir el costo de los gastos cotidianos".