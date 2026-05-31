Así sería el billete de $250 con el rostro de Trump

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que su departamento ya ha preparado un diseño para un billete de $250 con el rostro del presidente Donald Trump, aunque advirtió que su emisión depende de que el Congreso apruebe la legislación correspondiente.

«El presidente no lo hace; la Cámara de Representantes y el Senado tienen que hacerlo», declaró Bessent en rueda de prensa.

Es una iniciativa del representante republicano Joe Wilson (Carolina del Sur), que ordenaría a la Oficina de Grabado e Impresión del Tesoro colocar el rostro de Trump en una nueva denominación para conmemorar los 250 años de la independencia del país.

Billete con el rostro de Trump. Foto: Redes sociales

El diseño fue elaborado por el artista británico Iain Alexander, quien según el diario The Washington Post habló directamente con Trump sobre el proyecto. El billete incluye el retrato -el mismo que aparece en pancartas colgadas en edificios federales de Washington-, un logotipo del 250.º aniversario y la firma del presidente, un elemento que lo distingue de otros billetes en circulación.

Bessent justificó la preparación anticipada del diseño en caso de aprobarse el proyecto. «No se puede preparar algo el día anterior», señaló, comparando el proceso con los trabajos que el Tesoro realizó meses antes de la aprobación de la llamada «one big beautiful bill» de recortes fiscales.

La propuesta enfrenta un obstáculo legal: una ley vigente desde 1866 prohíbe que personas vivas aparezcan en moneda estadounidense. Si el Congreso aprobara la iniciativa de Wilson, Trump sería la primera persona viva en aparecer en un billete estadounidense en 160 años.

Bessent reconoció ese marco legal: «Como secretario del Tesoro, tengo dos mandatos para la moneda estadounidense. Actualmente, ninguna persona viva puede aparecer en los billetes y estos deben llevar la inscripción 'En Dios confiamos'».

El proyecto de Wilson, denominado «Donald J. Trump $250 Bill Act» e introducido en febrero de 2025, fue referido al Comité de Servicios Financieros de la Cámara, donde permanece estancado.

Según reveló The Washington Post, el tesorero nacional Brandon Beach -designado por Trump- presionó a la Oficina de Grabado e Impresión para acelerar el proceso. La directora anterior de esa oficina, Patricia Solimene, fue reasignada contra su voluntad tras oponerse a esas presiones.

Una portavoz del Tesoro confirmó que la agencia ha realizado «la planificación adecuada y la debida diligencia» para implementar un posible mandato del Congreso, aunque en su declaración no mencionó a Trump por su nombre.

El billete de $250 se enmarca en un patrón más amplio de iniciativas que colocan la imagen y firma de Trump en símbolos nacionales.

En marzo pasado, el Tesoro anunció que los nuevos billetes de $100 llevarán la firma de Trump, siendo la primera vez desde 1861 que la firma de un presidente en funciones aparece en papel moneda.

Además, el Departamento de Estado lanzará en julio pasaportes conmemorativos con imagen y firma de Trump en una edición limitada de 25,000 unidades.

Bessent defendió la propuesta del billete ante las críticas: «No creo que haya nada inapropiado en que el presidente de EE.UU. aparezca en el proyecto de ley del 250 aniversario».

Existe un precedente histórico: en 1926, durante el 150.º aniversario del país, el presidente Calvin Coolidge apareció en una moneda conmemorativa de medio dólar de curso legal oficial, lo que el gobierno de Trump cita como antecedente para sus iniciativas conmemorativas.

La decisión final sobre el billete de $250 recae en el Congreso, donde la iniciativa de Wilson lleva más de un año sin avanzar en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara.