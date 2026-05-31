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Cacerolazo en Centro Habana: Vecinos de Cayo Hueso protestan en medio de prolongado apagón

Vecinos de Cayo Hueso, Centro Habana, protagonizaron un cacerolazo tras tener solo hora y media de luz, en la mayor ola de protestas desde el 11J.

Domingo, 31 Mayo, 2026 - 06:24

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Cacerolazo en Cuba (imagen de referencia creada con Inteligencia Artificial) Foto © CiberCuba / Sora

Vecinos del barrio Cayo Hueso, en Centro Habana, protagonizaron un cacerolazo en la noche del sábado para protestar por los prolongados apagones que azotan la zona, según un video difundido por el periodista Mario J. Pentón en su cuenta de X.

Las imágenes, captadas desde una posición elevada, muestran una escena nocturna casi completamente a oscuras: edificios apenas visibles en la penumbra, con solo algunos puntos de luz dispersos que evidencian el corte eléctrico generalizado en el barrio. 

Según denuncias de los propios vecinos, en Cayo Hueso apenas hubo suministro eléctrico entre el viernes y el sábado, lo que desató la protesta entre los residentes, que volvieron a empuñar sus cazuelas para repicar en medio del apagón.

Cayo Hueso no fue el único punto de protesta esa noche. Alrededor de las 11:10 p.m. del sábado, el periodista Yosmay Mayeta Labrada difundió otro cacerolazo en Mulgoba, Boyeros, en el sector conocido como «La Chusmita», donde un vecino comentó: «Ahí nunca hay corriente».

También se reportaron cacerolazos en Santiago de Cuba, en Micro 3 y El Salao, además de quema de gomas en Los Pinos.

Estas protestas se inscriben en una oleada de protestas vecinales que evidencian el malestar creciente que provocan los apagones masivos y prolongados en Cuba.

Centro Habana está siendo uno de los epicentros de esta erupción: a mediados de marzo hubo cacerolazos en Neptuno y Hospital (el 14 de marzo) y en Salud y Belascoaín (el 17 de marzo). En fechas recientes hubo cacerolazos previos en Zanja y Hospital (el 26 de mayo).

La crisis eléctrica que alimenta la indignación popular es de proporciones históricas. Para el sábado, la Unión Eléctrica reportaba una disponibilidad de apenas 1,400 MW frente a una demanda de 2,770 MW, con una afectación máxima de 1,890 MW registrada la noche del viernes.

En el pico de la crisis, a mediados de mayo, el déficit alcanzó un récord de 2,174 MW y hasta el 70% de la población cubana quedó sin electricidad de forma simultánea, con apagones de 20 a 22 horas diarias en algunas zonas habaneras.

La respuesta del régimen a las protestas que se han extendido por toda La Habana ha combinado despliegue policial, cortes de internet y al menos 14 detenidos en la capital entre marzo y mayo de 2026. El 21 de mayo, una protesta en Alamar durante un apagón terminó con represión policial y al menos una detención.

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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

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