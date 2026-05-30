Entre déficits y descontrol presupuestario, PCC en La Habana llama a corregir “tendencias negativas” de la economía

Vídeos relacionados:

El Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana celebró este sábado su Pleno Ordinario, presidido por Liván Izquierdo Alonso, primer secretario provincial, quien exigió corregir las "tendencias negativas en la gestión económica" que, según reconoció, afectan a municipios enteros de la capital.

De acuerdo con el reporte del periodico oficial Tribuna de La Habana, la sesión analizó el impacto de las medidas de fortalecimiento económico en los indicadores de La Habana y la ejecución del Plan y Presupuesto 2026, en un momento en que la crisis social y económica de la capital alcanza niveles críticos,

Izquierdo fue directo al señalar las fallas: "No es posible que algunos municipios no cumplan con su plan de ingresos y sin embargo están excedidos en sus gastos. Entidades territoriales que incumplen con la contribución al desarrollo social".

El primer secretario del PCC también advirtió que ninguna entidad deficitaria puede eludir la supervisión de la única organización partidista permitida en la isla.

"No puede ser que una entidad que tenga pérdidas en la realización de su objeto social prescinda del análisis inmediato del núcleo del Partido con la presencia de las comisiones económicas de los municipios y de la provincia en la búsqueda de soluciones", apuntó.

El pleno abordó además el caótico proceso de bancarización, incluyendo la resistencia del sector no estatal a aceptar pagos electrónicos y las largas colas de jubilados y pensionados para cobrar en efectivo, un problema que afecta a más de 1,7 millones de cubanos dependientes de un sistema bancario colapsado.

La gobernadora de La Habana, Yanet Hernández Pérez, se refirió al "uso de madres con niños en condiciones de vulnerabilidad" para formular exigencias relacionadas con la crisis energética, en una velada alusión a las protestas que sacudieron la capital hace dos semanas.

Entre el 13 y el 15 de mayo, manifestaciones en al menos 12 municipios habaneros con consignas de "Corriente y comida" y "Abajo la dictadura" fueron detonadas por apagones de hasta 20-22 horas diarias y un elevado déficit eléctrico. El régimen respondió con represión y al menos 14 detenidos.

El reconocimiento de las fallas no es nuevo. En el pleno de enero de 2026, el mismo organismo admitió que el transporte público solo cubría el 42 % de lo planificado, la construcción de viviendas había caído al 41 % y la producción física general se había reducido a la mitad.

El marco fiscal nacional agrava el panorama. El presupuesto estatal para 2026 fue aprobado con un déficit de 74,500 millones de pesos, y los ingresos brutos cerraron al 89 % de lo planificado en los primeros meses del año.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta una caída del PIB cubano de - 6,5 % para 2026, mientras que The Economist Intelligence Unit la sitúa en -7,2 %.

Jorge Luis Villa Miranda, coordinador de Programas del Gobierno de La Habana para el tema económico, resumió la apuesta del régimen para salir del atolladero.

"Debemos fortalecer los encadenamientos de las entidades que representan a la empresa estatal socialista con los nuevos actores económicos del sector de gestión no estatal. De esta manera, se podrá contribuir en la solvencia necesaria para la atención de las personas vulnerables", dijo.