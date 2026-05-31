“¡Comunales, porfa!”: un basurero se expande junto a un Círculo Infantil en pleno Vedado

Las autoridades han reconocido que la basura está regada por toda La Habana".

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El periodista, ensayista, crítico y narrador Frank Padrón Nodarse denunció este domingo la existencia de un enorme vertedero improvisado en la esquina de 25 y H, en el corazón del Vedado habanero, en las inmediaciones de un Círculo Infantil visible al fondo de la imagen .

"La esquina de casa, 25 y H. De fondo, el Círculo Infantil. Comunales, porfa!", expresó escuetamente Padrón en su muro de Facebook, una frase que resume la impotencia ciudadana.

Captura de Facebook/Frank Eduardo Padrón Nodarse

El montículo acumula cajas y cartones desintegrados, bolsas plásticas, escombros de construcción, electrodomésticos dañados, madera rota, palmas secas y todo tipo de desechos domésticos mezclados.

La proximidad del vertedero a una institución que acoge a niñas y niños agrava la dimensión sanitaria de la denuncia, especialmente con la temporada de lluvias a punto de comenzar.

Los comentarios al post reflejan una indignación que va mucho más allá del Vedado. "Ya no me preocupo por la de mi aldea, La Habana está toda igual, jamás entenderé cómo el gobierno no puede con la recogida y limpieza", escribió un ciudadano.

Otro advirtió sobre las consecuencias inmediatas: "Y ahora las lluvias, después las epidemias y no hay recursos para enfrentar la situación".

Una vecina señaló que el problema no es exclusivo de esa esquina: "Así está la esquina de mi casa, Párraga y Milagros. Así están casi todas las esquinas".

El debate en los comentarios tocó también la raíz económica del colapso. "¿Cómo van a pagarles bien a un recogedor de basura? Si alguien que trabajó 45 años le dan 3,500 pesos cubanos de pensión. Todo mal", apuntó otro usuario, en respuesta a quienes sugerían contratar personas con carretillas y caballos, como se hace en algunas provincias.

"¡Dios mío!, eso no tiene nombre... ¿Será tan difícil recoger la basura aunque sea con carretones?", resumió una ciudadana en el hilo de comentarios.

La denuncia se suma a una cadena de reportes virales que se han multiplicado. El basurero histórico de la calle Virtudes, en Centro Habana, lleva al menos nueve meses desbordado, y un incendio de desechos en Los Sitios expuso días atrás el colapso del sistema de recogida en la capital cubana.

La crisis tiene raíces estructurales documentadas. En febrero, solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital estaban operativos por falta de combustible y deterioro del parque automotor, mientras La Habana genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos al día con apenas 10,000 contenedores disponibles cuando necesitaría entre 20,000 y 30,000.

El propio régimen ha reconocido su incapacidad. En diciembre, tras una reunión encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, el gobierno admitió que no puede limpiar la capital ni pagar dignamente a los barrenderos.

En septiembre de 2025, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente fue aún más directo: "Esa basura no está contenida, está regada por toda La Habana".

Epidemiólogos vinculan la acumulación de desechos con brotes de leptospirosis, hepatitis A, dengue y oropouche, enfermedades cuyo riesgo se multiplica con las lluvias de junio.