Las calles de los revolucionarios siguen hundidas en la basura: video viral retrata el abandono en una céntrica zona de La Habana

Usuarios identificaron el lugar como el basurero de la calle Virtudes, entre Consulado e Industria

Un video de apenas 25 segundos viralizado en redes sociales este viernes es la más reciente evidencia del deterioro urbano y sanitario en la capital cubana, al mostrar una enorme montaña de basura acumulada en plena capital mientras lanzaba una pregunta cargada de ironía: “¿Qué parte de La Habana limpiaron?”.

El material fue compartido en Facebook por el creador de contenidos Juan Juan Almeida y rápidamente se convirtió en un termómetro del hartazgo ciudadano contra el régimen y el estado de cosas en la isla.

Varios comentarios de los seguidores identificaron el lugar como el basurero de la calle Virtudes entre Consulado e Industria, en Centro Habana, frente al antiguo Teatro Musical de La Habana.

"Ese basurero es histórico. Virtudes entre Consulado e Industria", escribió la usuaria Ele Fumero.

Zulema González confirmó que el punto seguía igual al momento de la publicación. "Ese basurero es en el antiguo Teatro Musical de La Habana. Ayer pasé y está así como en el video", corroboró.

Este no es un basurero nuevo ni desconocido. El mismo punto fue viralizado en agosto de 2025 por el fotógrafo Otmaro Rodríguez, quien lo describió como uno de los más impresionantes de la capital. Nueve meses después, nada ha cambiado.

Los cubanos que comentaron el video de Almeida no dejaron espacio para la ambigüedad. "Ya Cuba tocó el fondo del fondo del fondo", escribió Erick Reynaldo.

Armando Pelaez Santiesteban fue más irónico: "Esa es la Continuidad Próspera y Sostenible", al tiempo que Johnny Klelian Muñoz lo resumió sin rodeos: "Estos son los logros o victorias de la 'dictadura' por 67 años. Una imagen vale más que 1,000 palabras".

La crisis tiene cifras que explican la imagen. La Habana genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos diarios, pero solo 44 de 106 camiones recolectores están operativos por falta de diésel, dejando sin recoger hasta 23,814 metros cúbicos cada día.

La ciudad cuenta con apenas 10,000 contenedores cuando necesitaría entre 20,000 y 30,000.

El propio régimen ha reconocido su incapacidad para lidiar con el problema de la recogida de desechos sólidos. En septiembre de 2025, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, admitió que "esa basura no está contenida, está regada por toda La Habana".

En diciembre, tras una reunión encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, el gobierno reconoció que no puede limpiar la capital ni pagar dignamente a los barrenderos, mientras trascendió que de 126 cajas de basura planificadas solo se fabricaron 31, y de 1,000 carritos prometidos solo se terminaron 40.

El video compartido por Almeida se inserta en una semana de denuncias virales en cadena. Días atrás, el humorista Rigoberto Ferrera mostró la quema de basura en el parque La Pera, en el municipio de Plaza de la Revolución, a las seis de la tarde.

Asimismo, una turista italiana calificó a Cuba como "el país más sucio" que ha visitado en su vida, desatando un debate internacional.

Por otro lado, la fotógrafa Alina Sardiñas publicó un estremecedor testimonio sobre el deterioro de las calles cubanas, describiendo que "camino por las calles sintiendo una mezcla de terror y asombro".

A pesar de un plan gubernamental con 49 medidas anunciado en febrero, que prometía importar 15,000 contenedores y desplegar 450 brigadas, incluidas unidades militares, la basura sigue acumulándose en las mismas esquinas de siempre.