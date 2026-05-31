Vecinos del Casino Deportivo organizan su propia recogida de basura ante el colapso de los servicios públicos

La estrategia surgió del barrio, con la integración de los delegados y los vecinos

Ante la imposibilidad de recoger los desechos con camiones por la falta de combustible, vecinos y delegados del barrio Casino Deportivo, en el municipio Cerro de La Habana, organizaron por su cuenta una alternativa comunitaria de recogida de basura que circula este domingo en redes sociales.

El video, publicado por la ciudadana Xochit Vega Salermo en Facebook, muestra en 16 segundos la dinámica del operativo mientras una voz convoca a los residentes: "¡La basura, la basura! ¡Venga la basura, vamos!".

La propia autora explica el origen de la iniciativa. "La estrategia surgió del barrio, con la integración de los delegados y los vecinos", y hace un llamado a extenderla: "La Víbora, mi barrio lo necesita también".

Captura de Facebook/Xochit Vega Salermo

La respuesta ciudadana al video refleja tanto el apoyo como la urgencia de replicar el modelo en otros puntos de la capital.

Una vecina del Vedado escribió: "Muy buena la iniciativa, necesitamos aquí creatividad… Voy a sugerir". Otra apuntó: "Si más se sumaran fuese ideal".

La iniciativa surge en medio de un colapso estructural de la recogida de residuos en La Habana que se ha agravado a lo largo de 2025 y 2026.

En febrero de este año, solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital estaban operativos por falta de combustible y deterioro del parque automotor.

La ciudad genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos al día, pero cuenta con apenas 10,000 contenedores cuando necesitaría entre 20,000 y 30,000.

En diciembre, tras una reunión presidida por el gobernante Miguel Díaz-Canel, el propio régimen admitió que no puede limpiar la capital ni pagar dignamente a los barrenderos.

Ese mismo mes, de 126 cajas de basura planificadas solo se fabricaron 31, y de 1,000 carritos prometidos únicamente se terminaron 40.

Este domingo, mientras el Casino Deportivo mostraba su solución vecinal, el periodista Frank Padrón Nodarse denunciaba un vertedero improvisado junto a un Círculo Infantil en la esquina de 25 y H, en el Vedado.

El basurero de la calle Virtudes, en Centro Habana, lleva al menos nueve meses desbordado, y el 17 de mayo un incendio de desechos en Los Sitios expuso nuevamente el colapso del sistema.

Los cubanos que reaccionan ante tanta basura acumulada expresan desesperanza y hartazgo. "Jamás entenderé cómo el gobierno no puede con la recogida y limpieza", escribió un ciudadano en redes. Otro advirtió: "Y ahora las lluvias, después las epidemias y no hay recursos para enfrentar la situación".

Epidemiólogos vinculan la acumulación de desechos con brotes de leptospirosis, hepatitis A, dengue y oropouche, enfermedades cuyo riesgo se multiplica con la temporada de lluvias que comienza en junio.