Las anteojeras del poder: denuncian la desconexión de la élite gobernante con la crisis cotidiana en Cuba

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El cronista habanero Cesario Navas publicó este sábado desde la Plaza de Armas de La Habana una denuncia que usa la metáfora de las anteojeras para describir cómo los dirigentes cubanos transitan en autos lujosos y climatizados sin querer ver el colapso del país.
"¡Las anteojeras que se les colocan a los caballos! Es el accesorio predilecto que usan los dirigentes del país al transitar en sus lujosos y seguros automóviles por las calles de La Habana y, por supuesto, por el país", escribió Navas en su perfil de Facebook, al tiempo que señaló que llevaba una semana sin internet en su barrio, otra muestra del colapso que denuncia.
Navas describió a funcionarios que fingen leer libros o hablar por teléfono para evitar mirar hacia los lados del trayecto, ajenos a los escombros, la basura, la falta de agua, los apagones, la escasez de medicamentos y la inflación que definen la vida cotidiana de los cubanos.
La crítica se extiende a los periodistas y directivos de los medios oficiales, a quienes llama "alabarderos" que solo reproducen la retórica del partido.
"Para ellos, vergonzosamente, todo marcha bien o en vía de la excelencia», escribe, y concluyó con una consigna: "No más silencio: tenemos voz".
El deterioro que denuncia Navas está ampliamente documentado. La arquitecta Ileana Pérez Drago advirtió én días recientes que "las fotos que se ven de La Habana parecen una ciudad bombardeada, parece que ha pasado una guerra", y señaló que en La Habana colapsan alrededor de 1,000 edificaciones al año.
La fotógrafa documental Alina Sardiñas resumió el cuadro en una frase demoledora tras caminar por las calles de La Habana en mayo. "Los basureros no son un residuo temporal, son el sedimento de la desidia que se volvió política de Estado", indicó.
La crisis de basura es uno de los síntomas más visibles. La Habana genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos diarios, pero solo 44 de 106 camiones recolectores están operativos por falta de diésel.
Un video viral de este mes mostró el basurero de la calle Virtudes en Centro Habana sin ningún cambio nueve meses después de haber sido viralizado por primera vez.
El contraste entre la élite y la población tiene historia. El 11 de julio de 2021, el gobernante Miguel Díaz-Canel llegó a San Antonio de los Baños, epicentro de las protestas masivas del 11J, escoltado por una caravana de autos BMW y Audi, imagen que quedó grabada como símbolo de la desconexión del poder.
Los ciudadanos que comentaron la publicación de Navas refuerzan el diagnóstico con sus propias palabras.
"Ellos miran a otra parte. Los comunicadores repiten los guiones que les escriben. Internet ya es otro lujo. Como la electricidad. Como el agua. Como poder alimentarse y medicarse con el salario o la pensión", escribió una persona.
Otra apuntó directamente a la raíz del problema: "Destruir todo un país, por un capricho, pues hace muchísimos años era evidente que el sistema era fallido. Y todos los que cuestionaron o señalaban algo. Simplemente los enviaban al Plan Pijama".
Una tercera voz interpeló a los periodistas oficiales: "¿Dónde están los periodistas para que les avisen a los competentes que se está destruyendo La Habana entre la basura y los rompe aceras?".
La fotógrafa Sardiñas dejó la síntesis más contundente de todo este panorama: "Cuba no es una ruina romántica, Cuba es lo que pasa cuando ya no importas".
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Basura y Deterioro en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de la recogida de basura en La Habana?
La recogida de basura en La Habana está en crisis, con solo 44 de 106 camiones recolectores operativos debido a la escasez de combustible. La ciudad genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos diarios, dejando una gran cantidad sin recoger, lo que agrava la situación sanitaria.
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¿Cómo afecta la crisis de basura a los ciudadanos de La Habana?
La acumulación de basura impacta directamente en la calidad de vida de los habaneros, deteriora el paisaje urbano y agrava la insalubridad en barrios densamente poblados. El riesgo de enfermedades contagiosas como el dengue y la leptospirosis incrementa debido a la proliferación de vectores como mosquitos y roedores.
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¿Qué acciones ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis de basura?
El gobierno cubano ha intentado implementar un plan con 49 medidas, incluyendo la importación de 15,000 contenedores y el despliegue de 450 brigadas, pero la basura sigue acumulándose en las mismas esquinas. La falta de resultados concretos ha generado descontento entre los ciudadanos, que ven la situación como un ciclo repetido de promesas no cumplidas.
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¿Qué simboliza la metáfora de las "anteojeras" utilizada por Cesario Navas?
La metáfora de las "anteojeras" utilizada por el cronista Cesario Navas describe cómo los dirigentes cubanos, al transitar en autos lujosos y climatizados, ignoran deliberadamente el colapso del país, evitando ver la realidad de miseria y deterioro que enfrenta la población cubana.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.