Las anteojeras del poder: denuncian la desconexión de la élite gobernante con la crisis cotidiana en Cuba

La crítica se extendió a periodistas y directivos de medios oficialistas por reproducir retórica del PCC

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El cronista habanero Cesario Navas publicó este sábado desde la Plaza de Armas de La Habana una denuncia que usa la metáfora de las anteojeras para describir cómo los dirigentes cubanos transitan en autos lujosos y climatizados sin querer ver el colapso del país.

"¡Las anteojeras que se les colocan a los caballos! Es el accesorio predilecto que usan los dirigentes del país al transitar en sus lujosos y seguros automóviles por las calles de La Habana y, por supuesto, por el país", escribió Navas en su perfil de Facebook, al tiempo que señaló que llevaba una semana sin internet en su barrio, otra muestra del colapso que denuncia.

Navas describió a funcionarios que fingen leer libros o hablar por teléfono para evitar mirar hacia los lados del trayecto, ajenos a los escombros, la basura, la falta de agua, los apagones, la escasez de medicamentos y la inflación que definen la vida cotidiana de los cubanos.

Captura de Facebook/Cesario Navas

La crítica se extiende a los periodistas y directivos de los medios oficiales, a quienes llama "alabarderos" que solo reproducen la retórica del partido.

"Para ellos, vergonzosamente, todo marcha bien o en vía de la excelencia», escribe, y concluyó con una consigna: "No más silencio: tenemos voz".

El deterioro que denuncia Navas está ampliamente documentado. La arquitecta Ileana Pérez Drago advirtió én días recientes que "las fotos que se ven de La Habana parecen una ciudad bombardeada, parece que ha pasado una guerra", y señaló que en La Habana colapsan alrededor de 1,000 edificaciones al año.

La fotógrafa documental Alina Sardiñas resumió el cuadro en una frase demoledora tras caminar por las calles de La Habana en mayo. "Los basureros no son un residuo temporal, son el sedimento de la desidia que se volvió política de Estado", indicó.

La crisis de basura es uno de los síntomas más visibles. La Habana genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos diarios, pero solo 44 de 106 camiones recolectores están operativos por falta de diésel.

Un video viral de este mes mostró el basurero de la calle Virtudes en Centro Habana sin ningún cambio nueve meses después de haber sido viralizado por primera vez.

El contraste entre la élite y la población tiene historia. El 11 de julio de 2021, el gobernante Miguel Díaz-Canel llegó a San Antonio de los Baños, epicentro de las protestas masivas del 11J, escoltado por una caravana de autos BMW y Audi, imagen que quedó grabada como símbolo de la desconexión del poder.

Los ciudadanos que comentaron la publicación de Navas refuerzan el diagnóstico con sus propias palabras.

"Ellos miran a otra parte. Los comunicadores repiten los guiones que les escriben. Internet ya es otro lujo. Como la electricidad. Como el agua. Como poder alimentarse y medicarse con el salario o la pensión", escribió una persona.

Otra apuntó directamente a la raíz del problema: "Destruir todo un país, por un capricho, pues hace muchísimos años era evidente que el sistema era fallido. Y todos los que cuestionaron o señalaban algo. Simplemente los enviaban al Plan Pijama".

Una tercera voz interpeló a los periodistas oficiales: "¿Dónde están los periodistas para que les avisen a los competentes que se está destruyendo La Habana entre la basura y los rompe aceras?".

La fotógrafa Sardiñas dejó la síntesis más contundente de todo este panorama: "Cuba no es una ruina romántica, Cuba es lo que pasa cuando ya no importas".