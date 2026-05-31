En Cuba «se han puesto tiritas donde debieron haberse hecho cirugías profundas», dice Leonardo Padura

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El escritor cubano Leonardo Padura afirmó en una entrevista concedida al diario La Vanguardia desde París, y publicada este domingo, que el régimen de la Isla ha aplicado soluciones superficiales a problemas estructurales que exigen transformaciones radicales: «se han puesto tiritas donde debieron haberse hecho cirugías profundas, y eso incluye la trama social, política y económica, toda».

Padura se encontraba en la capital francesa para presentar la versión francesa de su libro Ir a La Habana y participar en un coloquio en el Instituto Cervantes, en lo que constituye una más de sus intervenciones públicas sobre Cuba en el mes de mayo.

El autor, nacido en La Habana en 1955 y considerado uno de los escritores cubanos vivos más leídos en el mundo, describió la situación de la isla como un deterioro progresivo que se agudizó desde la pandemia y del que no ha habido recuperación: ni del turismo ni de la economía.

«La gente está viviendo con unas carencias evidentes: el precio altísimo de los alimentos, la falta de electricidad, de agua, de medicamentos», señaló el Premio Princesa de Asturias; y añadió que «hay un deterioro notable de las condiciones de vida».

Preguntado sobre si la crisis puede costar vidas, Padura respondió sin rodeos: «Sí, por supuesto». Explicó que la parálisis del país puede impedir que alguien reciba una operación necesaria, y alertó sobre el riesgo sanitario que representa la acumulación de basura en un país tropical en pleno verano, con lluvias que favorecen la cría de mosquitos y vectores.

El escritor recordó que en 2025 Cuba sufrió una epidemia de dengue, chikungunya, oropuche y zika que afectó a un porcentaje muy notable de la población, y que algunos de esos virus dejan secuelas que duran meses o años. Registros independientes documentaron al menos 87 fallecimientos vinculados a esa epidemia, más del doble de las 33 muertes reconocidas oficialmente por el Ministerio de Salud Pública.

Sobre las causas del colapso energético, Padura apuntó directamente a las decisiones del régimen: «Mientras se fueron construyendo hoteles para turistas que no llegaron, no se hizo ese cambio necesario de la matriz energética. Ahora estamos pagando estas consecuencias». La crisis eléctrica de 2026 registró déficits de más de 2,000 MW, con cortes de hasta más de 22 horas diarias en provincias y más de 12 horas en La Habana, y siete apagones generales del Sistema Eléctrico Nacional entre octubre de 2024 y marzo de 2026.

Aunque reconoció que el discurso oficial culpa fundamentalmente al embargo estadounidense, Padura subrayó que también existen «muchas responsabilidades domésticas» que no pueden ignorarse.

El escritor trazó un contraste demoledor entre la Cuba de 2016 —con el concierto de los Rolling Stones, la visita del presidente Obama, un desfile de Chanel y la filmación de un episodio de Fast & Furious— y la realidad actual: «Si vuelves al presente otra vez, te parece que has llegado a otro mundo, una ciudad prácticamente paralizada, oscura, sin casi transporte, apenas con esos triciclos eléctricos que ahora mueven a las personas de un lugar a otro».

Padura fue enfático en que el cambio en Cuba debe venir desde dentro, «no porque la obliguen a cambiar sino porque los cubanos necesitan que muchas cosas cambien para que los niveles de vida de la gente sean mejores». Se negó a especular sobre el futuro político de la isla: «La especulación de cualquier futuro es muy arriesgada; la del futuro de Cuba es una locura».

Pese a todo, el autor reafirmó su decisión de seguir viviendo en la nación caribeña, como ya había declarado en mayo: «Estaré aquí hasta que me boten». Y cerró la entrevista con una frase que resume la cotidianidad de millones de cubanos: «Ahí estamos en este ejercicio que es vivir y un poco también, para mucha gente, sobrevivir».