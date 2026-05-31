Encuentran una pitón birmana con 20 huevos debajo de una acera en Miami-Dade

Un residente del vecindario de Cutler Bay, en el condado de Miami-Dade, descubrió una pitón birmana anidando debajo de una acera mientras caminaba por la calle Southwest 216th Street, al notar movimiento bajo el concreto.

El hallazgo, documentado por NBC Miami, ocurre en plena temporada pico de anidación de esta especie invasora en el sur de Florida y pone de relieve hasta qué punto la pitón birmana se ha adaptado al entorno urbano.

El residente que alertó sobre la serpiente fue identificado como DJ Danny Easy, quien contactó al contratista Guillermo Tapanes, del Programa de Eliminación de Pitones del Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida.

Tapanes llegó al lugar y extrajo la serpiente junto con aproximadamente 20 huevos que ya habían sido puestos bajo la losa de concreto.

Las imágenes publicadas en Instagram muestran los huevos blancos de textura coriácea dispuestos sobre una tela en el suelo, rodeados de hojas secas y tierra, junto a las herramientas usadas para extraerlos.

Durante la captura, la pitón mordió al hombre en el dedo índice, herida que quedó visible en sus publicaciones en redes sociales junto al texto «¡Pitón anidando removida!» y «¡20 huevos bajo la acera!».

En las fotografías se le puede ver sosteniendo la serpiente enrollada sobre sus hombros, mientras vecinos del barrio, incluidos niños, se acercaron a observar la operación.

«Utilizan nuestras vías fluviales y sistemas de canales. Son muy boyantes y los usan para desplazarse. La que encontré bajo la acera es prueba de cuán adaptables son», declaró Tapanes.

Aunque 20 huevos puede parecer una cantidad considerable, el cazador explicó que es en realidad un número pequeño para la especie. Recordó el caso de una pitón de 14 pies hallada con 53 huevos, y otro de una hembra de casi 18 pies que tenía aproximadamente 200 huevos ya desarrollados en su interior.

Los huevos encontrados en Cutler Bay no eclosionarán hasta principios del otoño, por lo que su remoción temprana resulta clave para el control poblacional de la especie.

Tapanes señaló que en lo que va de mayo ha capturado 23 pitones, y que desde que comenzó como contratista ha atrapado más de 100 ejemplares. «Hemos visto serpientes cerca de lagos del vecindario. Para ellas, puede ser un gato o un perro si tienen hambre», advirtió.

La ley estatal de Florida exige que todas las pitones birmanas capturadas sean eutanizadas siguiendo los estándares de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria. Los ciudadanos pueden reportar avistamientos a través de la aplicación IveGot1.

La pitón birmana llegó a Florida a través del comercio de mascotas en las décadas de 1970 y 1980. El huracán Andrew de 1992 destruyó un criadero en la zona de Homestead y liberó más ejemplares al entorno natural, acelerando su expansión.

El Florida Python Challenge 2026, competencia anual para el control de la especie, está programado para el 10 al 19 de julio, y en su edición de 2025 se eliminó un récord de 294 pitones con la participación de 934 personas de 30 estados y Canadá.