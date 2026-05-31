Cubanoamericana de Hialeah triunfa en certamen mundial de belleza representando a Cuba

Vídeos relacionados:

Isabella Toledo, una joven cubanoamericana de 19 años residente en Hialeah, ganó el certamen Miss Teen Global 2026 el 10 de mayo en Kuala Lumpur, Malasia, representando a Cuba ante competidoras de 21 países.

El concurso, dirigido a participantes de entre 14 y 20 años, celebró su cuarta edición en la capital malasia y evaluó las habilidades sociales y de comunicación de las concursantes.

«Me emocionaba cada vez que decían el nombre de Cuba», dijo Toledo, graduada de Administración de Empresas en Miami Dade College.

Lo que hace aún más notable el triunfo es que Cuba gana este certamen dos años consecutivos: Toledo fue coronada por la ganadora de 2025, Naisha Nardo, también joven de origen cubano nacida en Miami, quien fue la primera latina en alzarse con esa corona, rompiendo una racha en la que todas las ganadoras habían sido adolescentes asiáticas.

Ambas jóvenes se prepararon a través de Miss Teen Cuba, Inc., organización con sede en el sur de Florida fundada hace cuatro años por el diseñador dominicano Anthony Gómez.

«A Isabella la distinguen la responsabilidad y el enfoque», destacó Gómez, quien subrayó que ganar el concurso de belleza para adolescentes más importante del mundo en dos ediciones seguidas es un mérito extraordinario para las cubanas.

Toledo lleva en el modelaje desde los siete años y se entrenó en la Silhouette Modeling Academy, en el suroeste de Miami, antes de ser coronada Miss Teen Global Cuba a finales de 2025.

Más allá de los certámenes, la joven combina su trabajo como consejera de actividades extraescolares con su proyecto social Las Alas de Isa: Compartiendo Esperanza, que ofrece actividades de entretenimiento y arte creativo a niños vulnerables, algunos con discapacidades.

«Siempre me ha gustado trabajar con niños. Me da alegría saber que puedo cambiarles el día haciéndolos reír», dijo Toledo, quien aspira a convertirse en terapista ocupacional y planea estudiar Psicología en la Universidad Internacional de la Florida.

Su familia, originaria de Pinar del Río, le inculcó el optimismo y la calidez que ella misma describe como parte de su identidad: «Me educaron para acoger a todos con las manos abiertas. Eso lo llevo en mi sangre».

El triunfo de Toledo se enmarca en un fenómeno más amplio.

Desde que la franquicia Miss Universe Cuba se estableció en Miami en 2024 bajo la dirección del venezolano Prince Julio César, la ciudad se ha convertido en un centro de preparación de reinas de belleza cubanas que representan a la isla en competencias internacionales.

Este ecosistema ya produjo también los triunfos de Leah Reyes como Miss Teen Earth 2025 y de Lina Luaces como Miss Universe Cuba 2025, quien llegó a las 12 finalistas de Miss Universe 2025 en Tailandia.

Miss Teen Cuba, Inc. ya tiene representantes clasificadas para competir en India, Indonesia y Polonia en los próximos meses, y Gómez augura un gran futuro para Toledo en los certámenes de misses adultas: «Nos encargamos de resaltar los valores, el talento y la belleza de las adolescentes cubanas».