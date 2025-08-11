La modelo cubana Leah Reyes, de 16 años, se coronó este fin de semana como Miss Teen Earth 2025, en una ceremonia celebrada en India, convirtiéndose en la nueva representante mundial de este prestigioso concurso de belleza juvenil.

Reyes, quien ostentaba el título de Miss Teen Earth Cuba 2025, destacó durante todas las fases de la competencia por su elegancia, carisma y seguridad en escena, cualidades que le permitieron conquistar al jurado y al público.

"¡Cuba tiene su corona! Esta corona no es solo mía, es de cada cubano que soñó conmigo, que me apoyó a la distancia y que creyó que Cuba podía brillar en el mundo", expresó emocionada la reina en sus redes sociales, donde compartió imágenes de la gala final luciendo trajes de fantasía y de gala.

Durante el certamen, Leah impactó con vestuarios llenos de simbolismo, entre ellos un traje inspirado en Oshún y otro basado en el elemento Fuego, que le valieron el premio al Mejor Traje Nacional.

Captura de Instagram

El preparador Benjamín Díaz, quien trabajó junto a Leah en su entrenamiento, celebró el logro y resaltó su impecable desempeño en la etapa preliminar, mientras que otros miembros de su equipo, como Eugenio Rodríguez, destacaron la disciplina y dedicación de la modelo a lo largo de la competencia.

Lo más leído hoy:

La victoria de Leah Reyes marca un nuevo capítulo para Cuba en el mundo de los certámenes de belleza internacionales, consolidando su presencia y éxito en este tipo de eventos.

¡Muchas felicidades, Leah!

Preguntas frecuentes sobre el triunfo de Leah Reyes en Miss Teen Earth 2025