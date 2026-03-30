Reina de belleza Leah Reyes envía ayuda a personas necesitadas en Cuba desde Miami

Leah Reyes, Miss Teen Earth Cuba 2025, se unió desde Miami a una iniciativa de ayuda humanitaria para personas vulnerables en Cuba, coordinada junto al creador de contenido digital Robert Evangelista, quien documentó la entrega de alimentos y productos básicos a más de 40 familias en la isla.

Evangelista publicó el pasado viernes el primer video de la labor social en Instagram, donde describió la acción como algo sin precedentes: nunca antes una reina de belleza había hecho esta donación. El domingo publicó una segunda parte que completó el registro de las entregas.

Entre los productos entregados incluyeron básicos como arroz, leche en polvo, azúcar, espagueti, puré, croquetas, picadillo, perritos calientes, yogur, cartones de huevo, aceite, café, mayonesa y pan. Las imágenes muestran a personas mayores, enfermas y trabajadoras recibiendo los alimentos con profunda emoción.

Entre las beneficiarias, una profesora relató su situación con crudeza: "La vida es el día a día como la llevan todos los cubanos, en la lucha y seguir pa' lante". La misma mujer añadió que llevaba más de 15 horas sin electricidad al momento de recibir la ayuda y que, pese a estar enferma y casi sin poder caminar, debía seguir trabajando.

Otra beneficiaria, con una fractura de cadera, recibió los alimentos visiblemente emocionada y agradeció la iniciativa con palabras que resumieron el sentir de muchos: "No tengo palabras con que expresar lo que ellos están haciendo por nosotros".

Leah Reyes impulsó la acción desde su plataforma como reina de belleza. En el video expresó el peso que siente al representar a su país: "Ser Miss cada día para mí es levantarme y saber que el pueblo, mi país que represento, muchos han perdido la esperanza. Pero sé que un día muy cercano todo va a cambiar. Ya estamos listos".

Evangelista, por su parte, explicó la motivación detrás del proyecto: "Como cubano, verdaderamente me afecta ver esto. Me afecta ver la tristeza, el silencio, el miedo, el hambre. Es ver a un pueblo sumido y oprimido sin derecho a alzar la voz".

La iniciativa se enmarca en la grave crisis humanitaria que atraviesa Cuba, con apagones que superan las 15 y 20 horas diarias en muchas zonas del país, escasez crítica de alimentos y combustible, y un deterioro generalizado de las condiciones de vida que golpea con mayor fuerza a los más vulnerables.

Leah Reyes fue coronada Miss Teen Earth 2025 en India en agosto del año pasado, convirtiéndose en la primera cubana en ganar ese título internacional. Desde entonces ha utilizado su plataforma para visibilizar la situación del pueblo cubano, resumida en una frase del primer video: "No tener libertad es no tener vida. Es vivir silente. Es vivir sin esperanzas".