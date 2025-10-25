Animales enfermos, tanques sucios y ruinas: una madre describe el triste retrato del Acuario Nacional de Cuba

Vídeos relacionados:

Una madre cubana denunció en redes sociales el grave deterioro y las condiciones de abandono que observó en el Acuario Nacional de Cuba, en La Habana, donde aseguró haber presenciado escenas de crueldad y tristeza animal ante la mirada impotente de su hijo.

“Familias, se los digo de corazón: salimos con más tristeza que alegría. Mi hijo iba súper emocionado… y terminamos con el alma hecha pedazos”, escribió la mujer en un testimonio difundido por la página en Facebook del usuario La Tijera, que rápidamente se viralizó en redes.

La visitante relató que no hay espectáculos, funciones ni actividades educativas, solo silencio, abandono y animales en evidente sufrimiento.

“La foca que mantienen allí… se le nota en los ojos que tiene más deseos de irse de Cuba que uno mismo. Mi niño me decía: ‘Mami, rescátala, está solita’.”

Según su descripción, las jicoteas tienen los caparazones rotos y nadan en agua verde, un pequeño tiburón se mueve sin rumbo en un tanque estrecho y las peceras están en ruinas, con paredes descascaradas y un olor nauseabundo.

“Eso no es educación ambiental ni entretenimiento infantil, es tortura”, concluyó.

El testimonio fue confirmado por la organización Bienestar Animal Cuba (BAC), que calificó la situación del Acuario como “profundamente triste” y denunció que las instalaciones “se encuentran en un estado deplorable”.

La agrupación señaló, mediante un mensaje en su página de Facebook que, pese a las carencias, el lugar continúa cobrando la entrada completa a las familias visitantes.

BAC pidió a la dirección del Acuario Nacional adoptar medidas urgentes para mejorar el bienestar de los animales, reforzar la limpieza y garantizar un entorno digno.

“Sabemos que la crisis económica afecta a todos, pero la falta de recursos no puede justificar la negligencia. Cuidar de ellos no es un lujo, es un deber moral”, enfatizó.

Las denuncias sobre el lamentable estado de la emblemática instalación habanera, otrora símbolo de recreación y educación ambiental, resultan recurrentes en los últimos meses.

En junio, una visita familiar corroboró el mal estado de la instalación, marcada por el abandono, el deterioro estructural y la evidente falta de atención a los animales marinos que aún permanecen en el recinto.

A fines de agosto, un reporte transmitido por el Canal Habana, insistió en que la mayor urgencia del centro es la reposición de fauna marina.

Teniendo en cuenta que la población de tortugas marinas ha caído drásticamente, la institución solicitó al Ministerio de la Industria Alimentaria permisos especiales para capturar nuevos ejemplares, señaló la fuente.

Pocas semanas después trascendió la llegada de dos tortugas verdes (Chelonia mydas), como parte de gestiones del proyecto “Las Mar-tinez”, liderado por Jorge Félix Martínez, y en respuesta a una acción colaborativa para impulsar la conservación de especies marinas, a pesar del estado crítico del principal centro oceanográfico del país.

Fundado en 1960, el Acuario Nacional se promocionó por más de medio siglo como un centro dedicado a la investigación científica y la educación ambiental enfocada en la preservación de la vida marina.

No obstante, testimonios de organizaciones no gubernamentales y reportes de defensores de los derechos animales han señalado que, detrás de esa imagen conservacionista, la instalación habría funcionado como punto de origen para el tráfico no regulado de delfines, principalmente con destino a naciones que mantienen relaciones diplomáticas con el gobierno cubano.

Según estas denuncias, dichas transacciones —ejecutadas sin supervisión ambiental pública ni protocolos verificables— habrían representado una fuente de ingresos en divisas durante períodos de dificultades económicas, sacrificando el bienestar de los animales y operando en la opacidad institucional.