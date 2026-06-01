Terror en gasolinera de Florida: Hombre apodado «Cuba» blandió un machete frente a una pareja

Miguel Robaina Domínguez, de 56 años, conocido por el apodo «Cuba», fue arrestado el pasado miércoles por la noche en Palm Springs, Florida, tras amenazar a una pareja con un machete detrás de una gasolinera del condado de Palm Beach.
Según el Departamento de Policía de Palm Springs, un hombre y una mujer que estaban sentados detrás de la gasolinera RaceTrac en Lake Worth Road, poco antes de las 10 de la noche, fueron abordados por Domínguez, quien apareció «de la nada».
El sospechoso sacó un gran machete de sus pantalones y comenzó a blandirlo a escasos centímetros del rostro de la víctima masculina mientras gritaba en español: «¿Quieres meterte conmigo?».
Aunque la víctima no presentó cortes, los agentes que acudieron al lugar observaron y fotografiaron una marca roja en su nuca.
Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera confirmaron que Domínguez atacó a la víctima con el machete, según el reporte policial.
Tras el incidente, Domínguez cruzó la calle y fue localizado en el estacionamiento de una gasolinera Marathon ubicada en el 3965 de la avenida S. Congress.
El sospechoso intentó huir a pie, pero fue detenido rápidamente cerca de un contenedor de basura, donde los agentes recuperaron un machete con mango negro que yacía en la tierra.
Los registros policiales revelaron que Domínguez tenía prohibido el acceso a la propiedad de Marathon Gas desde agosto de 2024, una orden vigente por dos años que seguía activa al momento del arresto.
Al ser interrogado, Domínguez negó haber participado en ningún altercado y negó haber visitado la gasolinera RaceTrac.
Fue arrestado por cargos de agresión agravada con arma mortal sin intención de matar y violación de orden de no acceso a la propiedad.
Bajo la ley de Florida, la agresión agravada con arma mortal es un delito grave de tercer grado, castigable con hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 5,000 dólares.
Los incidentes con machete en el sur de Florida no son aislados. En mayo de 2025, un hombre hirió a dos personas con un machete en North Miami Beach tras una disputa, y días antes otro hombre agredió con machete a un empleado de Sedano's en Miami.
En febrero de 2025 también se reportó un aterrador intento de secuestro con machete en Miami, lo que refleja un patrón preocupante de agresiones con este tipo de arma en la región.
Palm Springs es una localidad del condado de Palm Beach con aproximadamente 28,500 habitantes, de los cuales alrededor del 62% son de origen hispano.
Preguntas Frecuentes sobre Incidentes de Violencia con Machete en Florida
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.