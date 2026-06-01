Patrulla Fronteriza arresta a cubano con antecedentes por fraude y orden de deportación incumplida

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El Sector Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestó este domingo a un ciudadano cubano cerca de Homestead, Florida, con un extenso historial de delitos por fraude y una orden de remoción vigente que nunca cumplió, según anunció la agencia en su cuenta oficial de Facebook.
El detenido acumula condenas previas por fraude mediante el uso de información de identificación de otra persona, falsificación de un instrumento financiero y múltiples delitos adicionales relacionados con fraude. La Patrulla Fronteriza lo clasifica como delincuente agravado, categoría que bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad lo hace prácticamente inelegible para cualquier forma de alivio migratorio y lo sujeta a deportación obligatoria.
La agencia subrayó que el hombre tenía una orden de remoción de los Estados Unidos que no acató. «A pesar de que le ordenaron retirarse de los EE. UU., no salió: ¡la orden finalmente fue ejecutada!», señaló la Patrulla Fronteriza en su publicación.
Junto al anuncio, la agencia difundió una fotografía policial del detenido con las leyendas «AGGRAVATED FELON» y «ARRESTED» superpuestas sobre la imagen, en una estrategia comunicacional que las autoridades federales han empleado de forma sistemática para documentar públicamente estos arrestos.
«La seguridad fronteriza no para en la frontera. Nuestros esfuerzos de aplicación se centran en apuntar, arrestar y deportar criminales extranjeros que han violado nuestras leyes», declaró la agencia.
El caso se suma a una serie de detenciones de cubanos con antecedentes penales en Florida que las autoridades han intensificado en los últimos meses. La Patrulla de Carreteras de Florida arrestó el 25 de mayo a un cubano con 116 condenas por delitos graves y una orden de deportación vigente desde 1998, cuyo expediente ocupaba 308 páginas.
En diciembre de 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) catalogó como «lo peor de lo peor» a cubanos arrestados en Florida por fraude y robo de identidad, entre ellos Roslandy García Cruz, con 23 condenas. En septiembre de 2025, ICE detuvo en Tampa a Noslen Hernández Guerra por fraude electrónico, robo de identidad, lavado de dinero y posesión de herramientas de falsificación.
Florida es el estado con mayor concentración de cubanos bajo custodia federal: hasta diciembre de 2025, acumulaba 708 de los 1,152 cubanos detenidos por ICE en todo el país. Homestead, en el condado Miami-Dade, es una zona de alta actividad migratoria por su proximidad a los Cayos de Florida y las rutas marítimas desde Cuba.
En paralelo, las deportaciones de cubanos desde Estados Unidos se han acelerado. Para el 21 de mayo de 2026, se habían realizado 18 operaciones con un total de 612 cubanos devueltos a la isla. Según un informe de Human Rights Watch del 27 de mayo, entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026 fueron deportados a México 4,353 cubanos, de los cuales el 26% no tenía antecedentes penales.
Preguntas frecuentes sobre detenciones de cubanos con antecedentes penales en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue arrestado el ciudadano cubano en Homestead, Florida?
El ciudadano cubano fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos debido a su extenso historial de delitos por fraude y una orden de remoción vigente que nunca cumplió. La agencia lo clasifica como «delincuente agravado», lo que lo hace inelegible para cualquier forma de alivio migratorio y lo sujeta a deportación obligatoria.
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¿Qué medidas está tomando la Patrulla Fronteriza respecto a los delincuentes extranjeros en Florida?
La Patrulla Fronteriza está intensificando sus esfuerzos para apuntar, arrestar y deportar a criminales extranjeros que han violado las leyes de Estados Unidos. Esto incluye a aquellos con órdenes de deportación vigentes y antecedentes penales significativos, como fraudes o delitos relacionados con drogas.
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¿Cuál es la situación actual de las deportaciones de cubanos desde Estados Unidos?
Las deportaciones de cubanos desde Estados Unidos se han acelerado en 2026. Hasta el 21 de mayo de 2026, se habían realizado 18 operaciones con un total de 612 cubanos devueltos a la isla. El contexto político y la cooperación entre agencias han facilitado la ejecución de estas deportaciones, a pesar de la histórica reticencia del gobierno cubano a recibir a deportados con antecedentes penales graves.
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¿Cuál es el impacto de las políticas migratorias en la comunidad cubana en Florida?
Florida es el estado con mayor concentración de cubanos bajo custodia federal, lo que refleja un impacto significativo en esta comunidad debido a las políticas migratorias actuales. Hasta diciembre de 2025, acumulaba 708 de los 1,152 cubanos detenidos por ICE en todo el país, con un aumento en las detenciones de aquellos con antecedentes penales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.