Arranca la temporada de huracanes este 1 de junio: ¿qué esperar en Cuba y Florida en 2026?

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La temporada de huracanes del Atlántico 2026 arranca oficialmente este lunes con un pronóstico moderado que coincide en todas las instituciones meteorológicas relevantes: una actividad por debajo del promedio histórico, con El Niño como factor determinante, aunque los expertos advierten que un solo ciclón puede ser devastador.

NOAA, la Universidad Estatal de Colorado (CSU) y el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) apuntan en la misma dirección.

La NOAA publicó el 21 de mayo su pronóstico oficial estimando entre ocho y 14 tormentas con nombre, tres a seis huracanes y entre uno y tres huracanes mayores, con un 55% de probabilidad de temporada por debajo de lo normal.

CSU proyectó en abril 13 tormentas con nombre, seis huracanes y dos mayores, equivalente al 75% de una temporada promedio del período 1991-2020, con un índice de Energía Ciclónica Acumulada de 90 unidades frente a un promedio histórico de 107.

El INSMET anticipó el 6 de mayo una temporada «poco activa» con 11 ciclones tropicales, cinco huracanes y dos de gran intensidad para toda la cuenca atlántica.

El mecanismo común detrás de todos estos pronósticos es la probable llegada de un fenómeno El Niño moderado a fuerte entre agosto y octubre, que incrementa la cizalladura vertical del viento sobre el Atlántico tropical y el Caribe, dificultando la formación e intensificación de ciclones.

Sin embargo, los expertos son enfáticos en que un pronóstico moderado no equivale a ausencia de peligro. «Basta una sola tormenta para que sea una temporada muy mala», advirtió Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional de NOAA.

Cuba: riesgo moderado sobre heridas abiertas

Para Cuba, el INSMET establece un 40% de probabilidad de que al menos un huracán afecte la isla en 2026, cifra ligeramente superior al promedio histórico del 35%, y un 75% de probabilidad de impacto de alguna tormenta tropical.

Estos números llegan cuando la isla aún no ha terminado de recuperarse del huracán Melissa, que tocó tierra en el oriente cubano el 29 de octubre de 2025 como categoría tres, con vientos sostenidos de 195 km/h.

Melissa fue catalogado como el tercer huracán más destructivo del Atlántico en la historia: dañó más de 116,000 viviendas en Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo, y afectó a más de 3,5 millones de cubanos según la ONU.

A esa vulnerabilidad se suma que el verano 2026 en Cuba se perfila más caluroso de lo habitual, con temperaturas máximas por encima de la media histórica, lo que añade presión sobre una población que aún no ha concluido su recuperación.

Florida: el Mundial como factor de riesgo adicional

En Florida, autoridades se reunieron este domingo en el Centro Nacional de Huracanes en Miami-Dade para lanzar un llamado urgente a la preparación, con tres preocupaciones centrales.

La primera es que el sur de Florida no ha recibido el impacto directo de un huracán desde Irma en 2017, lo que puede haber generado exceso de confianza en la población.

La segunda es la llegada de miles de nuevos residentes que nunca han vivido un ciclón y desconocen los protocolos de evacuación.

La tercera es la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pete Gómez, administrador de emergencias de Miami-Dade, fue directo: «Miles de visitantes internacionales llegarán al área durante la Copa Mundial de la FIFA. Y esas personas van a venir del mundo entero y nunca han pasado por un evento como estos ciclónicos».

Miami-Dade ya realiza simulacros de emergencia en el Hard Rock Stadium, una de las sedes del torneo, y mantiene contactos con representaciones diplomáticas para informar a los visitantes extranjeros sobre cómo actuar ante una emergencia meteorológica.

CSU actualizará su pronóstico el 10 de junio, el 8 de julio y el 5 de agosto; NOAA e INSMET harán lo propio en agosto, cuando las estimaciones ganan precisión al acercarse al pico histórico de la temporada.