CBP multa a viajero llegado de Cuba por ocultar plantas en su equipaje y le dedica un mensaje irónico

Imagen de la revisión y posterior de lo que encontraron los agentes fronterizos.

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La Oficina de Operaciones de Campo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) informó este domingo que un pasajero procedente de Cuba recibió una multa de $300 tras intentar introducir esquejes de plantas ocultos en su equipaje al llegar al aeropuerto de Fort Myers, Florida.

La agencia anunció el decomiso en su cuenta oficial de Facebook con un mensaje redactado con humor y juegos de palabras alusivos al té: «Un pasajero de Cuba cargado de esquejes de plantas intentó pasar desapercibido, pero no fue rival para los especialistas en agricultura de la Oficina de Campo de Miami y Tampa del CBP en Fort Myers. Los 'Aggies' descubrieron las plantas ocultas en una chaqueta y una tetera dentro de su maleta. Bonito intento, pero terminó con una multa de $300».

La fotografía publicada por el CBP muestra una bandeja de inspección con una tetera negra que contenía una planta pequeña de hojas verdes y moradas, un rizoma o raíz de color amarillo-verdoso, una bolsa transparente con vegetación y una tarjeta oficial del Departamento de Seguridad Nacional.

Los especialistas en agricultura del CBP, conocidos informalmente como «Aggies», son funcionarios entrenados para detectar plantas, animales, suelo y otros materiales biológicos que puedan introducir plagas o enfermedades a territorio estadounidense.

Según las regulaciones del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) y del CBP, todos los viajeros están obligados a declarar cualquier producto agrícola al ingresar al país. Si los artículos son declarados y el inspector determina que no pueden ingresar, el viajero generalmente no enfrenta penalidad; la multa se aplica cuando los artículos son ocultados o no declarados.

El material vegetal proveniente de Cuba está sujeto a escrutinio especial debido a las condiciones fitosanitarias de la isla y al riesgo de introducción de plagas como la mosca de la fruta, hongos y otros patógenos. Los esquejes de plantas son especialmente problemáticos porque pueden transportar insectos, huevos o enfermedades no visibles a simple vista.

La multa de $300 aplicada en este caso corresponde al rango mínimo para primeras infracciones de artículos agrícolas no declarados u ocultados. Las penalidades pueden escalar hasta $10,000 en casos de reincidencia o cuando se trata de cantidades comerciales.

No es la primera vez que viajeros procedentes de Cuba son interceptados en aeropuertos estadounidenses con artículos no declarados. En agosto de 2025, un cubano fue sorprendido en el aeropuerto de Miami con 64 balas ocultas dentro de un envase de Nesquik, y ese mismo mes las aduanas decomisaron una botella con sustancia biológica a un pasajero procedente de la isla en Houston.

En 2024, el CBP emitió aproximadamente 15,000 penalidades civiles relacionadas con productos agrícolas, con un promedio de $1,200 por caso, lo que refleja la magnitud del contrabando agrícola en los aeropuertos del país.