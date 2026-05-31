Armada de EE.UU. dispara contra un buque que intentaba romper el bloqueo de Irán

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Una aeronave del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) disparó un misil Hellfire contra la sala de máquinas del buque comercial M/V Lian Star, de bandera de Gambia, en el Golfo de Omán, después de que la embarcación ignorara el jueves más de 20 advertencias y continuara su rumbo hacia un puerto iraní en violación del bloqueo naval impuesto por Washington.

Según el comunicado oficial de CENTCOM publicado este sábado, las fuerzas estadounidenses detectaron al Lian Star navegando por aguas internacionales con destino a Irán y le notificaron en repetidas ocasiones que estaba incumpliendo el bloqueo.

El jueves, ante la negativa de la tripulación a acatar las órdenes, una aeronave militar inutilizó el barco con un impacto directo en su sala de máquinas, dejándolo sin capacidad de propulsión.

«Una aeronave estadounidense inutilizó el barco al disparar un misil Hellfire contra la sala de máquinas después de que la tripulación del Lian Star no cumpliera las órdenes recibidas», señaló CENTCOM en su comunicado desde Tampa, Florida.

El incidente eleva a cinco el total de embarcaciones comerciales inutilizadas por EE.UU. desde el inicio del bloqueo, mientras que otras 116 han sido desviadas de su rumbo para hacer cumplir la medida.

El bloqueo naval fue ordenado por el presidente Donald Trump el 12 de abril y entró en vigor al día siguiente, en el marco del conflicto armado entre EE.UU. e Israel contra Irán.

El operativo desplegó más de una docena de buques de guerra, más de 100 aeronaves y alrededor de 10,000 efectivos en el Golfo de Omán y el estrecho de Ormuz, con el objetivo de impedir el tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes.

Irán calificó el bloqueo de «ilegal y criminal», según el portavoz iraní Ismail Baghaeí, y respondió cerrando el estratégico estrecho de Ormuz desde el 4 de marzo, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, dejando cientos de buques varados en el Golfo Pérsico.

La escalada del operativo ha sido progresiva: al 11 de mayo se habían desviado 61 buques e inmovilizado cuatro; al cierre del pasado jueves, las cifras ascendían a 116 desviados y cinco inutilizados, siendo el Lian Star el último caso registrado.

El ataque se produce en un momento de alta tensión diplomática. Negociadores de EE.UU. e Irán habrían alcanzado un acuerdo preliminar para extender el alto el fuego 60 días e iniciar conversaciones formales sobre el programa nuclear iraní, aunque Trump no lo habría aprobado formalmente al 28 de mayo.

Trump ha exigido que Irán entregue o destruya su uranio altamente enriquecido bajo supervisión internacional, descartando que Rusia o China lo custodien, y describió el alto el fuego como «increíblemente frágil» el 19 de mayo.

El Pentágono advirtió este viernes que está listo para reanudar los ataques contra Irán si fracasan las negociaciones, subrayando el carácter coercitivo del bloqueo como herramienta de presión diplomática mientras el alto el fuego sigue técnicamente en vigor.