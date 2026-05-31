Autoridades calculan "tres o cuatro días" para solucionar última avería de la termoeléctrica Guiteras

La termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, volvió a salir del Sistema Eléctrico Nacional en la noche del viernes, por una fuga de agua en el economizador, y las autoridades calculan que la reparación tomará entre 72 y 96 horas, según un reporte de Canal Caribe firmado por el periodista Bernardo Espinosa desde Matanzas.

En el momento de la avería, la planta supuestamente aportaba 204 megawatts al sistema con parámetros estables, antes de que los operadores detectaran variaciones que confirmaron la fuga y obligaron a desconectar la unidad de forma imprevista.

Lo que el reporte oficialista presentó con tono técnico y defensivo, los propios datos lo desmienten: entre el primero de enero y el 29 de mayo de 2026, la Guiteras ha salido 12 veces del sistema, el 50% de las paradas por fallas en la caldera, acumulando 293 horas fuera de servicio solo por defectos en el economizador.

Espinosa y su equipo siguieron el guion habitual de los medios oficialistas: énfasis en la dedicación de los trabajadores, en los protocolos de calidad y en los plazos de reparación, sin cuestionar en ningún momento la incapacidad estructural del sistema para mantener la planta en operación continua.

Los directivos de la planta insistieron ante las cámaras en que las reparaciones anteriores fueron impecables. «Ninguna de las averías se ha producido en el mismo lugar, todas han sido en lugares diferentes, aunque puede ser que la causa ha sido la misma, pero no ha sido porque no se hizo un trabajo adecuado. La calidad de los trabajos son la que debe ser», declararon.

La Guiteras había sido reconectada el 28 de mayo tras cuatro días fuera de servicio, y no llegó a durar 36 horas en línea antes de la nueva avería, un ciclo que los cubanos ya conocen de memoria y que los medios estatales presentan cada vez como si fuera la primera vez.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general de la planta, reconoció ante Canal Caribe que una reparación amplia del economizador requeriría casi un mes, y que en las actuales condiciones de bajísima generación eso es imposible. «Un trabajo ya definitivo, totalmente como se debe, requiere un poco más de tiempo», admitió.

El economizador está formado por 136 elementos, cada uno compuesto por tres tubos, y cada nueva avería ocurre en un lugar distinto del componente, lo que evidencia un deterioro generalizado que las reparaciones parciales no pueden contener.

La planta fue inaugurada en 1988 y lleva más de 38 años de explotación. Su último mantenimiento capital se realizó en 2010, y desde 2002 su caldera ha quemado más de 10 millones de toneladas de crudo nacional.

Un mantenimiento verdaderamente completo requeriría al menos 180 días de parada y más de 520 intervenciones planificadas pendientes, según ha reconocido el propio Pérez Castañeda.

El déficit récord de 2.174 MW registrado el 14 de mayo, que dejó al 70% del país sin electricidad, tuvo como detonante precisamente una salida de la Guiteras, la misma planta que Canal Caribe presenta una y otra vez como la solución inminente a la crisis energética.

Las autoridades de la Unión Eléctrica aseguraron que los trabajos de reparación comenzarían este domingo, en doble turno ininterrumpido, con personal de la propia termoeléctrica, de la UAB de Santa Cruz del Norte y de La Habana.

«Tenemos todos los recursos humanos y materiales para la ejecución de este trabajo», declararon, en la misma fórmula de optimismo que acompaña cada nueva avería de una planta que lleva años al límite de su vida útil.