Cubana denuncia pérdida de sus equipos por apagón inesperado: "Ya no aguanto más"

Una vecina de La Habana denunció este viernes que un apagón a las 6:30 am., seguido de la restitución del servicio seis minutos después, provocó una sobretensión que quemó numerosos equipos en su vivienda.

“Ya no aguanto más”, repitió entre lágrimas mientras mostraba los daños y el humo que —asegura— comenzó a salir de varios aparatos, según se observa en un video publicado en el perfil de la internauta Miladys Márquez Chávez.

Según su testimonio, televisor, nevera, aire acondicionado tipo “split”, ventiladores y lámparas quedaron inutilizados.

La mujer afirma que incluso los protectores de voltaje y los “transformadores” de los refrigeradores “cogieron candela” cuando regresó la corriente. “Entró una 440, una 480… no sé cuál fue”, dijo para describir el pico eléctrico.

En la grabación, la afectada muestra un cable de “fase” caído desde un transformador y sostiene que el incidente se debe a un “mal trabajo” previo de la compañía eléctrica en su zona.

“¿Quién me paga todo eso?”, pregunta, mientras asegura que ya reportó el problema y espera el camión de la empresa para una revisión. Varios vecinos habrían escuchado el estallido y se acercaron como testigos, añade.

Lo más leído hoy:

La denunciante afirma que desde que instalaron el transformador —hace unos cinco meses— ha recibido facturas elevadas (de 6,000 a 8,000 pesos mensuales) pese a que “en la casa no se gasta corriente”, y que lleva meses acudiendo a la oficina comercial sin que acudan inspectores. “Yo los llamo y no vienen”, sostiene.

El video añade otra arista del deterioro de servicios: la mujer asegura que lleva un mes sin agua, muestra la cisterna vacía y responsabiliza a Aguas de La Habana por la falta de solución.

“Aquí nadie se responsabiliza”, dice, vinculando la escasez de agua y la inestabilidad eléctrica con pérdidas materiales y afectaciones cotidianas.

“Yo soy una mujer jubilada… me han jodido la vida”, lamenta, al tiempo que insiste en que alguien debe responder por los daños.

La casa —relata— quedó a oscuras porque hasta las luminarias fallan tras el evento. “¿Hasta cuándo?”, repite.

La publicación, que acumula más de 41 mil reproducciones y 500 reacciones, es un ejemplo más de la crisis sistémica que vive el pueblo cubano.

Este viernes, el sistema eléctrico cubano atraviesa una de sus jornadas más críticas, con un pronóstico de afectaciones que superará los 1,600 megavatios (MW) durante el horario pico nocturno, según informó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

El panorama actual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se ve agravado por una avería en la Unidad 2 de la CTE Felton, trabajos de mantenimiento en las unidades 1 y 2 de la CTE Santa Cruz y en la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, además de limitaciones térmicas que mantienen 492 MW fuera de servicio.

A esto se suma la falta de combustible y lubricantes, que afecta a 56 centrales de generación distribuida (con 460 MW fuera de servicio) y mantiene otros 153 MW indisponibles, lo que eleva a 624 MW la afectación total por esta causa.

Las afectaciones al servicio eléctrico en Cuba persisten sin un horizonte claro de solución.

Las limitaciones por mantenimiento, fallos técnicos y escasez de combustible afectan no solo la generación eléctrica, sino también la vida cotidiana de los ciudadanos, que enfrentan jornadas completas sin energía eléctrica.

Preguntas frecuentes sobre los apagones y crisis de servicios en Cuba