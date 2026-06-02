Sandro Castro festeja inicio del verano en Varadero: "Lo que aquí se recauda es para el pueblo"

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro e influencer cubano, publicó este lunes un video en Instagram celebrando el arranque del verano en Varadero que desató una avalancha de críticas por el abismo entre sus lujos y la crisis que padece el pueblo cubano.
En el video publicado en su perfil de Instagram, Sandro muestra un cartel a la entrada de Varadero que reza «Lo que aquí se recauda es para el pueblo», frase que se convirtió de inmediato en el detonante de las reacciones más duras.
Luego se sube a una moto acuática y anuncia que alcanzará el portaviones estadounidense desplegado en el Caribe —probablemente en referencia al USS Nimitz— para «invitar a los americanos a la fiesta» en Varadero.
En otro momento del video, Sandro graba a un camello que pasta cerca de un hotel. Hizo alusión a que el animal sí se adaptó a la escasez de agua que sufre el pueblo cubano y lanzó una burla: «Nos cuidan los de Egipto».
También grabó los delfines en el Delfinario de Varadero y afirmó que «protegieron a Elián González y ahora traen a la gente de Miami a vacacionar», una referencia a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos que no dejan a nadie indiferente.
El video cierra con imágenes de la fiesta nocturna multitudinaria, colofón del evento «Inicio del Verano 2K26», celebrado durante 72 horas continuas los días 29, 30 y 31 de mayo en el Hotel Resonance Musique de Varadero, con artistas como Yomil, Charly & Johayron y Ja Rulay.
La publicación de Sandro Castro acumula decenas de comentarios críticos. Mientras él celebraba en Varadero, 2,7 millones de cubanos sufrían escasez de agua potable y los apagones superaban las 20 horas en todas las provincias del país.
Las respuestas en la publicación no se hicieron esperar. «Dices que 'Lo que aquí se recauda es para el pueblo'. El pueblo dice: 'Tengo hambre, no tengo corriente, no tengo libertad, este país es una... ¡Libertad!'», escribió un usuario.
Otro comentario señaló sin rodeos: «Todo lo que se recauda es para los Castros y Caneles, ese es el pueblo del que habla el cartel».
Este episodio se suma a una larga lista de polémicas del nieto de Fidel en Instagram. En un video reciente incitó al consumo de drogas en Cuba y ahora se jacta de celebrar en Varadero mientras el resto de los cubanos sobrevive con los recursos mínimos.
En marzo de 2026, Sandro Castro generó polémica en una entrevista con CNN al asegurar que no tiene «ningún privilegio ni inmunidad» por su apellido, y pocos días más tarde confirmó que su bar en La Habana le costó 50,000 dólares. Ese dinero aseguró que es «fruto de su esfuerzo».
Preguntas frecuentes sobre el evento de inicio del verano en Varadero y las críticas a Sandro Castro
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué ha sido criticado Sandro Castro por su video en Varadero?
Sandro Castro ha sido criticado por mostrar un estilo de vida ostentoso en medio de la crisis que enfrenta el pueblo cubano. En su video, se le ve disfrutando de lujos, mientras millones de cubanos sufren escasez de agua, apagones prolongados y falta de alimentos. Su actitud ha sido vista como una burla hacia la difícil situación que atraviesa la población en Cuba.
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¿Qué significa la frase "Lo que aquí se recauda es para el pueblo" en el contexto del video de Sandro Castro?
La frase "Lo que aquí se recauda es para el pueblo", mostrada en la entrada de Varadero, ha sido interpretada como irónica y provocadora, ya que contrasta con la realidad económica de la mayoría de los cubanos. Muchos usuarios en redes sociales han señalado que los beneficios de eventos como el de Varadero no llegan al pueblo, sino que favorecen a la élite vinculada al poder.
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¿Cómo se ha desarrollado la crisis económica en Cuba en relación con los eventos mencionados?
La crisis económica en Cuba se ha agravado con escasez de combustible, apagones y falta de alimentos. Estos problemas han afectado gravemente la vida diaria de los cubanos, lo que ha generado indignación al contrastar con la ostentación mostrada en eventos como el "Inicio del Verano 2K26". La situación ha sido exacerbada por la falta de recursos básicos y el colapso del turismo en la isla.
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¿Qué tipo de reacciones ha generado el video de Sandro Castro en las redes sociales?
El video de Sandro Castro ha generado una ola de críticas, con comentarios que destacan el contraste entre su vida de lujos y la realidad de la mayoría de los cubanos. Los usuarios han expresado su indignación por lo que perciben como una falta de empatía y una burla hacia el sufrimiento del pueblo cubano, resaltando la desigualdad y el privilegio de la familia Castro.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.