Sandro Castro festeja inicio del verano en Varadero: "Lo que aquí se recauda es para el pueblo"

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro e influencer cubano, publicó este lunes un video en Instagram celebrando el arranque del verano en Varadero que desató una avalancha de críticas por el abismo entre sus lujos y la crisis que padece el pueblo cubano.

En el video publicado en su perfil de Instagram, Sandro muestra un cartel a la entrada de Varadero que reza «Lo que aquí se recauda es para el pueblo», frase que se convirtió de inmediato en el detonante de las reacciones más duras.

Luego se sube a una moto acuática y anuncia que alcanzará el portaviones estadounidense desplegado en el Caribe —probablemente en referencia al USS Nimitz— para «invitar a los americanos a la fiesta» en Varadero.

En otro momento del video, Sandro graba a un camello que pasta cerca de un hotel. Hizo alusión a que el animal sí se adaptó a la escasez de agua que sufre el pueblo cubano y lanzó una burla: «Nos cuidan los de Egipto».

También grabó los delfines en el Delfinario de Varadero y afirmó que «protegieron a Elián González y ahora traen a la gente de Miami a vacacionar», una referencia a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos que no dejan a nadie indiferente.

El video cierra con imágenes de la fiesta nocturna multitudinaria, colofón del evento «Inicio del Verano 2K26», celebrado durante 72 horas continuas los días 29, 30 y 31 de mayo en el Hotel Resonance Musique de Varadero, con artistas como Yomil, Charly & Johayron y Ja Rulay.

La publicación de Sandro Castro acumula decenas de comentarios críticos. Mientras él celebraba en Varadero, 2,7 millones de cubanos sufrían escasez de agua potable y los apagones superaban las 20 horas en todas las provincias del país.

Las respuestas en la publicación no se hicieron esperar. «Dices que 'Lo que aquí se recauda es para el pueblo'. El pueblo dice: 'Tengo hambre, no tengo corriente, no tengo libertad, este país es una... ¡Libertad!'», escribió un usuario.

Otro comentario señaló sin rodeos: «Todo lo que se recauda es para los Castros y Caneles, ese es el pueblo del que habla el cartel».

Este episodio se suma a una larga lista de polémicas del nieto de Fidel en Instagram. En un video reciente incitó al consumo de drogas en Cuba y ahora se jacta de celebrar en Varadero mientras el resto de los cubanos sobrevive con los recursos mínimos.

En marzo de 2026, Sandro Castro generó polémica en una entrevista con CNN al asegurar que no tiene «ningún privilegio ni inmunidad» por su apellido, y pocos días más tarde confirmó que su bar en La Habana le costó 50,000 dólares. Ese dinero aseguró que es «fruto de su esfuerzo».