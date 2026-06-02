Hallan sin vida a cubano de 34 años en Punta Cana, reportan medios dominicanos

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Un ciudadano cubano identificado como Óscar Díaz Concepción, de 34 años y oriundo de La Habana, fue hallado sin vida en un residencial de Bávaro-Punta Cana, República Dominicana, la noche del pasado domingo, aproximadamente a las 11:50 p.m.
El hecho fue reportado por el medio local Bávaro Digital, que publicó la noticia junto a una imagen donde se aprecia una ambulancia del Sistema Nacional de Salud dominicano estacionada en el lugar.
Según el medio, la identidad del fallecido fue establecida a partir de los documentos de identidad obtenidos por sus periodistas en el lugar del hecho.
«Las primeras versiones señalan que el fallecimiento podría estar relacionado con un posible suicidio por ahorcamiento, aunque todavía el caso está bajo investigación», precisó Bávaro Digital.
Las autoridades dominicanas no han emitido hasta el momento una declaración oficial sobre las circunstancias del deceso, y el caso permanece abierto.
No es la primera vez que un cubano pierde la vida en circunstancias trágicas en territorio dominicano. En julio de 2025, Sudny Cabrera Ricardo, cubana de 40 años, murió al caer desde un cuarto piso en Santiago de los Caballeros, en un caso que también quedó bajo investigación de la Policía Nacional y el Ministerio Público dominicano.
Ambos casos reflejan la vulnerabilidad que enfrentan muchos cubanos emigrados, en un contexto de éxodo masivo desde la isla que ha convertido a República Dominicana en uno de los principales destinos de la emigración cubana.
En 2025, más de 100,000 cubanos viajaron a República Dominicana, con picos en los meses de verano, y desde 2018 el país ha otorgado residencia legal a más de 14,664 cubanos.
La zona de Bávaro-Punta Cana, en la provincia de La Altagracia, concentra una comunidad cubana estable integrada por residentes y trabajadores del sector hotelero y de servicios, y funciona además como punto de reencuentro para la diáspora, especialmente para quienes viajan desde el sur de Florida para ver a familiares que no pueden ingresar a Estados Unidos.
El caso de Óscar Díaz Concepción se suma a una serie de tragedias que afectan a cubanos en el exterior, en medio de un éxodo que no cesa y que deja a miles de personas en condiciones de alta vulnerabilidad fuera de su país.
Preguntas frecuentes sobre el fallecimiento de un cubano en Punta Cana
CiberCuba te lo explica:
¿Quién era Óscar Díaz Concepción?
Óscar Díaz Concepción era un ciudadano cubano de 34 años, oriundo de La Habana, que fue hallado sin vida en un residencial de Bávaro-Punta Cana, República Dominicana. Su fallecimiento ha sido reportado como un posible suicidio, aunque el caso sigue bajo investigación.
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¿Qué se sabe sobre las circunstancias de la muerte en Punta Cana?
Las primeras versiones apuntan a que el fallecimiento de Óscar Díaz Concepción podría estar relacionado con un posible suicidio por ahorcamiento, aunque las autoridades dominicanas no han emitido hasta el momento una declaración oficial y el caso sigue abierto.
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¿Cuál es el contexto migratorio de los cubanos en República Dominicana?
República Dominicana se ha convertido en uno de los principales destinos para la emigración cubana debido al éxodo masivo desde la isla. En 2025, más de 100,000 cubanos viajaron al país, muchos de los cuales buscan empleo en el sector hotelero y de servicios turísticos en áreas como Bávaro-Punta Cana.
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¿Por qué el suicidio es un problema de salud pública en Cuba?
El suicidio es un problema de salud pública creciente en Cuba, siendo la décima causa de muerte general en 2021 y la tercera entre menores de 18 años. Factores como el éxodo familiar, el consumo de drogas y la desintegración del entorno social influyen en el agravamiento de la salud mental en el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.