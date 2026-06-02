Hallan sin vida a cubano de 34 años en Punta Cana, reportan medios dominicanos

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Un ciudadano cubano identificado como Óscar Díaz Concepción, de 34 años y oriundo de La Habana, fue hallado sin vida en un residencial de Bávaro-Punta Cana, República Dominicana, la noche del pasado domingo, aproximadamente a las 11:50 p.m.

El hecho fue reportado por el medio local Bávaro Digital, que publicó la noticia junto a una imagen donde se aprecia una ambulancia del Sistema Nacional de Salud dominicano estacionada en el lugar.

Según el medio, la identidad del fallecido fue establecida a partir de los documentos de identidad obtenidos por sus periodistas en el lugar del hecho.

«Las primeras versiones señalan que el fallecimiento podría estar relacionado con un posible suicidio por ahorcamiento, aunque todavía el caso está bajo investigación», precisó Bávaro Digital.

Las autoridades dominicanas no han emitido hasta el momento una declaración oficial sobre las circunstancias del deceso, y el caso permanece abierto.

Captura de Instagram/Bávaro Digital.

No es la primera vez que un cubano pierde la vida en circunstancias trágicas en territorio dominicano. En julio de 2025, Sudny Cabrera Ricardo, cubana de 40 años, murió al caer desde un cuarto piso en Santiago de los Caballeros, en un caso que también quedó bajo investigación de la Policía Nacional y el Ministerio Público dominicano.

Ambos casos reflejan la vulnerabilidad que enfrentan muchos cubanos emigrados, en un contexto de éxodo masivo desde la isla que ha convertido a República Dominicana en uno de los principales destinos de la emigración cubana.

En 2025, más de 100,000 cubanos viajaron a República Dominicana, con picos en los meses de verano, y desde 2018 el país ha otorgado residencia legal a más de 14,664 cubanos.

La zona de Bávaro-Punta Cana, en la provincia de La Altagracia, concentra una comunidad cubana estable integrada por residentes y trabajadores del sector hotelero y de servicios, y funciona además como punto de reencuentro para la diáspora, especialmente para quienes viajan desde el sur de Florida para ver a familiares que no pueden ingresar a Estados Unidos.

El caso de Óscar Díaz Concepción se suma a una serie de tragedias que afectan a cubanos en el exterior, en medio de un éxodo que no cesa y que deja a miles de personas en condiciones de alta vulnerabilidad fuera de su país.