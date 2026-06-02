¿Guerra de propaganda o acuerdo secreto? Análisis de la reunión Cuba-EE.UU.

El encuentro entre el Comando Sur de Estados Unidos y el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba en la Base Naval de Guantánamo el 29 de mayo no es señal de un acuerdo diplomático inminente ni de una ruptura total: es, según el académico Jorge Duany, una «guerra de propaganda de parte y parte» en la que ambos gobiernos intentan sacar ventaja simbólica de las mismas imágenes.

Duany, profesor emérito de Antropología de la Universidad Internacional de la Florida y ex director durante 12 años del Instituto de Investigaciones Cubanas de esa universidad, analizó las fotografías del encuentro entre el jefe del Comando Sur y el general Roberto Legrá Sotolongo en una entrevista con Tania Costa.

Para Duany, la clave está en leer las imágenes dentro de un contexto de tensión bilateral creciente: «Yo creo que en este momento se trata un poco de una guerra de palabras, de imágenes y de símbolos».

El académico señala que la presión estadounidense sobre Cuba se intensificó desde el 3 de enero de 2026, cuando se produjo la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela. «El gobierno de Estados Unidos ha montado una intensa campaña de presión económica y diplomática sobre Cuba, y esa presión no ha cesado, más bien ha escalado en los últimos meses», explicó.

Al mismo tiempo, recuerda que tanto Trump como Marco Rubio han expresado preferencia por una salida negociada: «Hay que recordar las declaraciones del propio Trump y de Marco Rubio, de que ellos preferirían tener algún tipo de acuerdo diplomático, que no acaba de cuajar».

Del lado cubano, Duany identifica otra motivación: calmar a una población agotada por la crisis. «El gobierno cubano también quiere tranquilizar un poco a la población. Es evidente que hay una preocupación grande de que haya una intervención militar en Cuba en algún momento», dijo, en referencia a la profunda crisis humanitaria que atraviesa la isla, marcada por apagones crónicos que los cubanos llaman popularmente «alumbrones».

Uno de los elementos más llamativos del análisis es el escenario elegido para la reunión. El MINFAR calificó el encuentro de «positivo» y señaló que ambas partes acordaron mantener la comunicación entre mandos militares, pero Duany subraya la contradicción implícita: «Llama la atención, particularmente del lado cubano, cómo esto se lleva a cabo en Guantánamo, que es también tradicionalmente una zona de conflicto simbólico por la presencia de la base naval estadounidense, que Cuba nunca ha aceptado como legítima».

Al reunirse precisamente allí, el régimen cubano termina legitimando de facto una presencia que durante décadas ha denunciado como ilegítima e imperialista.

La paradoja simbólica de las FAR en Guantánamo no pasó desapercibida en el exilio cubano, donde la foto generó reacciones divididas: algunos la interpretaron como señal de un cambio inminente, mientras otros la rechazaron como una concesión inaceptable al régimen. Un comentario en redes sociales resumía la postura más escéptica: «A Cuba ya la tomaron, lo que no se han enterado».

El Comando Sur, con sede en Doral, Miami, ha reconocido públicamente tener planes de contingencia ante un posible éxodo masivo cubano, incluyendo el uso de la propia base de Guantánamo como centro logístico de procesamiento de migrantes, lo que añade otra capa de significado al encuentro.

Duany concluye que las imágenes, pese a su impacto visual, revelan más preguntas que respuestas: «Son imágenes muy poderosas, pero también intrigantes, precisamente porque las fotos vienen acompañadas de muy escuetos comentarios de parte y parte».