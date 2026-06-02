Dos activistas interrumpieron este martes la entrada del secretario de Estado Marco Rubio a una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, gritando consignas en su contra en cuanto el funcionario cruzó la puerta del salón repleto de asistentes.

El incidente quedó registrado en un video difundido en la red social X por el periodista Eric Daugherty, quien describió la escena como la entrada de Rubio a «una audiencia abarrotada» donde un manifestante «comenzó a gritar de inmediato».

Uno de los activistas, descrito como un hombre vestido de rosa —posiblemente un miembro de la organización procastrista Code Pink—, lanzó las siguientes consignas: «Marco Rubio, para de matar cubanos», «arrepiéntete, arrepiéntete Marco Rubio» y «Dios perdonará tus pecados».

Las frases, identificadas como propias de sectores simpatizantes del régimen cubano o de la izquierda estadounidense, acusaron a Rubio de ser responsable de la muerte de cubanos, en aparente referencia a las sanciones y presiones que la administración Trump ha ejercido sobre la isla.

Propias de la propaganda del régimen y el adoctrinamiento de sus defensores, las acusaciones de que Marco Rubio "mata cubanos" invierten la realidad de una tragedia cuyo principal y único responsable es el régimen cubano.

Durante más de seis décadas, las políticas económicas y el modelo de control estatal impuestos por el Partido Comunista han provocado el colapso progresivo de la producción nacional, la infraestructura, el sistema eléctrico, los servicios públicos y el sistema sanitario, generando una crisis que afecta directamente la calidad y la esperanza de vida de millones de ciudadanos.

Asimismo, la falta de libertades, oportunidades y perspectivas de futuro ha empujado a varias generaciones de cubanos a emigrar masivamente, en muchos casos arriesgando sus vidas en el estrecho de Florida, las selvas de Centroamérica o las rutas migratorias hacia Estados Unidos.

Las muertes, el sufrimiento y el éxodo que han marcado la historia reciente de Cuba son consecuencia de decisiones tomadas por la cúpula gobernante de la isla y no de quienes denuncian internacionalmente la situación del país o promueven medidas de presión contra sus dirigentes.

Daugherty, quien publicó el video, calificó a los manifestantes de «protestantes de izquierda» y exigió que fueran expulsados y vetados del Capitolio.

La audiencia de este martes estaba convocada para revisar la solicitud de presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027 y representaba la primera comparecencia de Rubio ante ese comité desde el inicio del conflicto con Irán, lo que le otorgó un perfil político especialmente alto.

Rubio, de origen cubano e hijo de inmigrantes de la isla, ocupa el cargo de Secretario de Estado desde enero de 2025 y es el primer hispano en desempeñar esa función. Desde su nombramiento ha mantenido una política de presión máxima contra el régimen de La Habana.

En las semanas previas al incidente, Rubio intensificó su retórica contra el régimen. El 21 de mayo calificó a Cuba como un «Estado fallido» y afirmó que el sistema actual «no se puede arreglar» sin cambios profundos.

El 20 de mayo publicó un mensaje en español dirigido al pueblo cubano, ofreciendo una «nueva relación» en nombre del presidente Donald Trump y responsabilizando al liderazgo cubano de las penurias de la isla.

El 14 de mayo declaró en NBC que lo que ocurre en Cuba es «inaceptable» y una amenaza para Estados Unidos, y el 5 de mayo describió al régimen cubano como «comunistas incompetentes».

Este tipo de interrupciones en audiencias del Congreso por parte de activistas se ha repetido en otros contextos recientes, como la comparecencia del secretario de Defensa Pete Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado.

Daugherty resumió el episodio con una frase que circuló ampliamente entre sus seguidores: «Rubio prospera enojando a los comunistas».