La angustia de una familia: Cubana de 63 años lleva seis meses detenida por ICE pese a delicado estado de salud

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Xiomara Companioni González, una cubana de 63 años, lleva más de seis meses detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de detención El Valle, en Raymondville, Texas, sin antecedentes criminales y con un cuadro médico que su familia califica de crítico.

Según denuncia su hija Yaimi Yanet Companioni a Univision, Xiomara fue detenida el 13 de noviembre de 2025 durante una cita rutinaria de control migratorio, sin previo aviso, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales desde su llegada a Estados Unidos en agosto de 2022.

Una mujer enferma que cumplió con la ley

Xiomara ingresó a Estados Unidos por California, entregándose voluntariamente a oficiales de inmigración en la frontera. Fue liberada bajo el formulario I-220A -Orden de Libertad Bajo Supervisión- y desde entonces asistió puntualmente a cada cita anual con ICE.

Cuenta con permiso de trabajo vigente hasta 2030, número de seguro social activo, una petición familiar I-130 aprobada por su hija -ciudadana estadounidense con más de 12 años en el país- y una apelación activa ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) desde marzo de 2026.

«Mi mamá no es ninguna criminal, mi mamá es una persona mayor, está enferma, tiene toda su familia en este país», declaró Yaimi a N+ Univision.

Xiomara salió de Cuba por razones políticas. Su hija advierte que una deportación sería devastadora: «Mi mamá en Cuba, si ella va me la van a desaparecer».

Un estado de salud que se deteriora sin atención adecuada

El aspecto más alarmante del caso es la condición física de Xiomara. Padece diabetes, hipertensión arterial, hernia hiatal, episodios de ansiedad, una afección ginecológica que requiere intervención quirúrgica y una masa en el seno derecho que necesita seguimiento periódico para descartar cáncer.

«Mi mamá tiene un estado de salud crítico en este momento. Tiene diabetes, hipertensión, una hernia hiatal, un problema ginecológico que necesita cirugía, sangramientos y un nódulo en un seno que le encontraron antes de entrar a detención», relató Yaimi a elToque.

Según su hija, Xiomara apenas puede caminar y los propios oficiales de ICE deben ayudarla a moverse dentro del centro. La atención médica ha sido insuficiente: le administran Tylenol para el dolor de pecho y una crema que, según la familia, agrava su condición ginecológica.

«Los medicamentos que le dan no resuelven su situación», denunció Yaimi. La situación llegó a un punto extremo cuando Xiomara intentó hacerse daño dentro del centro. «Quiso hacerse daño porque dijo que no podía más con los dolores que tiene», relató su hija.

Tres fianzas negadas y un habeas corpus rechazado

Desde noviembre de 2025, la familia ha agotado prácticamente todas las vías legales: tres solicitudes de fianza, un habeas corpus presentado en enero de 2026 —negado en mayo— y la apelación ante la BIA.

«He pagado muchísimo dinero y hasta el momento no he resuelto nada», lamentó Yaimi.

El abogado de inmigración Haim Vásquez explicó el obstáculo legal de fondo: «El precedente legal establecido en el estado de Texas y bajo el Quinto Circuito es que si has entrado por frontera sin ser admitido no eres elegible a fianza».

Este marco se consolidó con la decisión de la BIA en el caso Matter of Yajure Hurtado de septiembre de 2025, que eliminó el derecho a audiencias de fianza para la mayoría de los inmigrantes detenidos que entraron sin autorización, y fue ratificada por el Quinto Circuito el 6 de febrero de 2026.

Un patrón que afecta a decenas de cubanos con I-220A

El caso de Xiomara no es aislado. Desde marzo de 2025 se han documentado detenciones masivas de cubanos con I-220A durante citas rutinarias de ICE, con al menos 18 casos registrados en el sur de Florida en un solo mes.

Casos similares incluyen los de Katia Pérez Baute y Suzel Velázquez Raigada, todos con denuncias de atención médica insuficiente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que Xiomara «ingresó ilegalmente en 2022 cerca de Calexico, California»; y que «está recibiendo el debido proceso mientras permanece bajo custodia de ICE».

Su hija rechaza esa versión: «Está pagando como una criminal por algo que realmente no ha hecho, lo único que quería hacer ella es estar con nosotros».

La apelación ante la BIA, vigente desde marzo de 2026, podría tardar meses o incluso años en resolverse, mientras el estado de salud de Xiomara continúa deteriorándose dentro del centro de detención.