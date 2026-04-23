Rusia presume una Habana iluminada mientras Cuba sigue entre apagones

La Embajada de Rusia en Cuba publicó este miércoles un video en X que muestra vistas aéreas nocturnas de La Habana —incluyendo el Malecón— completamente iluminada, acompañado del mensaje: "Así lució La Habana la noche del 19 de abril: por primera vez en mucho tiempo, iluminada por completo tras la refinación del crudo ruso que arribó a la Mayor de las Antillas en el tanquero 'Anatoly Kolodkin'".
La publicación es una operación de propaganda diplomática que atribuye a Moscú el mérito de haber aliviado la crisis energética cubana, pero omite datos fundamentales que contradicen esa narrativa.
El tanquero Anatoly Kolodkin, perteneciente a la naviera estatal rusa Sovcomflot —sancionada desde 2024 por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido— transportó aproximadamente 730,000 barriles de crudo Urales desde el puerto de Primorsk, Rusia.
El buque llegó al puerto de Matanzas el 31 de marzo y concluyó su descarga el 4 de abril, convirtiéndose en el primer gran suministro de combustible a Cuba en casi tres meses, desde la última entrega de Pemex el 9 de enero.
Sin embargo, el experto Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, estimó que ese cargamento cubriría apenas siete a diez días de suministro energético para Cuba, un país que necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios y produce internamente solo unos 40,000.
El video de la embajada rusa muestra una capital iluminada como si la crisis hubiera sido resuelta, pero ignora que el resto del país seguía sufriendo apagones prolongados incluso en esa misma fecha.
La crisis energética cubana es estructural y se agudizó dramáticamente en 2025 y 2026. En abril del año pasado, el déficit eléctrico superaba los 1,440 MW en horas pico, con más de la mitad del país sufriendo cortes simultáneos.
En diciembre de 2025, ese déficit llegó a superar los 2,100 MW, afectando hasta el 61% del territorio nacional de forma simultánea. El ministro cubano de Energía, Vicente de la O Levy, describió 2025 como un año "muy difícil y tenso", con afectaciones previstas para 2026.
La situación se complicó aún más a inicios de 2026: los suministros venezolanos se interrumpieron tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, y los envíos mexicanos de Pemex fueron suspendidos a finales de ese mismo mes por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
Eso dejó a Cuba sin su principal fuente de petróleo importado durante casi tres meses, hasta la llegada del Anatoly Kolodkin.
Rusia ha aprovechado esa vulnerabilidad para proyectar influencia geopolítica, enmarcando sus envíos como "ayuda humanitaria" y desafiando abiertamente las sanciones occidentales.
El ministro ruso Serguéi Tsiviliov anunció el 2 de abril un segundo envío de petróleo a Cuba a bordo del buque Universal.
El caso del Anatoly Kolodkin también generó tensión con Washington: el Departamento del Tesoro emitió una licencia el 12 de marzo excluyendo a Cuba del crudo ruso, y la Guardia Costera desplegó dos cortadores en la región.
El video de la embajada rusa, que celebra una Habana iluminada durante una sola noche, contrasta con la realidad de millones de cubanos que siguen enfrentando apagones de hasta 20 horas diarias en el resto de la isla.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y el envío de petróleo ruso
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto tiempo cubrirá el petróleo ruso las necesidades energéticas de Cuba?
El petróleo ruso cubrirá entre siete y diez días de suministro en Cuba, según estimaciones de expertos. A pesar de ser presentado como una solución temporal, el envío no resuelve la crisis estructural que enfrenta la isla.
¿Cuál es la situación actual de la crisis energética en Cuba?
Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes, con apagones prolongados que afectan a la mayoría del país. El déficit eléctrico ha superado los 2,000 MW en momentos críticos, mientras que el suministro de combustible es insuficiente para cubrir la demanda diaria de la isla.
¿Qué impacto tiene el envío de petróleo ruso en la relación entre Cuba y Estados Unidos?
El envío de petróleo ruso a Cuba ha generado tensiones con Estados Unidos, que sancionó al buque Anatoly Kolodkin y permitió su llegada por razones humanitarias. El contexto geopolítico es complejo, con sanciones estadounidenses vigentes y una vigilancia constante de la Guardia Costera de EE.UU.
¿Por qué el envío de petróleo ruso no es suficiente para resolver la crisis energética en Cuba?
Aunque el envío representa un alivio temporal, no es suficiente para resolver la crisis energética en Cuba debido a la estructura deficiente del sistema energético y la alta dependencia de importaciones de combustible. Cuba necesita inversiones significativas para modernizar su infraestructura energética.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis energética?
El gobierno cubano ha implementado medidas de racionamiento de combustible y ha priorizado el uso de energía para servicios esenciales. Sin embargo, estas acciones son insuficientes para resolver la crisis a largo plazo, ya que la isla continúa enfrentando apagones y restricciones energéticas.
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