Rusia presume una Habana iluminada mientras Cuba sigue entre apagones

La Embajada de Rusia en Cuba publicó este miércoles un video en X que muestra vistas aéreas nocturnas de La Habana —incluyendo el Malecón— completamente iluminada, acompañado del mensaje: "Así lució La Habana la noche del 19 de abril: por primera vez en mucho tiempo, iluminada por completo tras la refinación del crudo ruso que arribó a la Mayor de las Antillas en el tanquero 'Anatoly Kolodkin'".

La publicación es una operación de propaganda diplomática que atribuye a Moscú el mérito de haber aliviado la crisis energética cubana, pero omite datos fundamentales que contradicen esa narrativa.

El tanquero Anatoly Kolodkin, perteneciente a la naviera estatal rusa Sovcomflot —sancionada desde 2024 por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido— transportó aproximadamente 730,000 barriles de crudo Urales desde el puerto de Primorsk, Rusia.

El buque llegó al puerto de Matanzas el 31 de marzo y concluyó su descarga el 4 de abril, convirtiéndose en el primer gran suministro de combustible a Cuba en casi tres meses, desde la última entrega de Pemex el 9 de enero.

Sin embargo, el experto Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, estimó que ese cargamento cubriría apenas siete a diez días de suministro energético para Cuba, un país que necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios y produce internamente solo unos 40,000.

El video de la embajada rusa muestra una capital iluminada como si la crisis hubiera sido resuelta, pero ignora que el resto del país seguía sufriendo apagones prolongados incluso en esa misma fecha.

La crisis energética cubana es estructural y se agudizó dramáticamente en 2025 y 2026. En abril del año pasado, el déficit eléctrico superaba los 1,440 MW en horas pico, con más de la mitad del país sufriendo cortes simultáneos.

En diciembre de 2025, ese déficit llegó a superar los 2,100 MW, afectando hasta el 61% del territorio nacional de forma simultánea. El ministro cubano de Energía, Vicente de la O Levy, describió 2025 como un año "muy difícil y tenso", con afectaciones previstas para 2026.

La situación se complicó aún más a inicios de 2026: los suministros venezolanos se interrumpieron tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, y los envíos mexicanos de Pemex fueron suspendidos a finales de ese mismo mes por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

Eso dejó a Cuba sin su principal fuente de petróleo importado durante casi tres meses, hasta la llegada del Anatoly Kolodkin.

Rusia ha aprovechado esa vulnerabilidad para proyectar influencia geopolítica, enmarcando sus envíos como "ayuda humanitaria" y desafiando abiertamente las sanciones occidentales.

El ministro ruso Serguéi Tsiviliov anunció el 2 de abril un segundo envío de petróleo a Cuba a bordo del buque Universal.

El caso del Anatoly Kolodkin también generó tensión con Washington: el Departamento del Tesoro emitió una licencia el 12 de marzo excluyendo a Cuba del crudo ruso, y la Guardia Costera desplegó dos cortadores en la región.

El video de la embajada rusa, que celebra una Habana iluminada durante una sola noche, contrasta con la realidad de millones de cubanos que siguen enfrentando apagones de hasta 20 horas diarias en el resto de la isla.