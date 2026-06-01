Rusia confirma que discute con EE.UU. asuntos relacionados con Cuba

Vladimir Putin y Donald Trump en reunión del G20 en 2017 (Imagen de archivo)

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El vicecanciller ruso Serguéi Riabkov confirmó este lunes que Cuba es un tema presente en los contactos bilaterales entre Moscú y Washington, advirtiendo que los enfoques de ambas potencias al respecto «difieren radicalmente».

«El tema de la presión que ejerce Washington sobre Cuba está presente en nuestros contactos con los estadounidenses», declaró Riabkov durante la ceremonia de inauguración de la exposición fotográfica «Siempre Hacia la Victoria» en Moscú, según recogió la agencia Interfax.

El diplomático subrayó que Rusia no puede mantenerse al margen de la situación cubana.

«Nos damos cuenta de todas las circunstancias en las que se encuentra Cuba como consecuencia del bloqueo ilegal estadounidense y de la creciente presión, no podemos permanecer indiferentes ante esto», expresó.

En el mismo acto, Riabkov detalló que Moscú y La Habana están desarrollando e implementando proyectos conjuntos en energía, metalurgia, transporte, agricultura, biofarmacéutica, biotecnología, tecnologías de la información y educación.

El vicecanciller anunció además que ambos países preparan contactos en los márgenes del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, lo que apunta a una profundización de la cooperación bilateral en el corto plazo.

Las declaraciones se producen en un momento de máxima presión de la administración Trump sobre el régimen cubano.

Desde enero, Washington ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba, incluyendo medidas contra el conglomerado militar GAESA y restricciones al suministro de petróleo, además de reinstaurar a la isla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

En paralelo, la alianza Rusia-Cuba se ha consolidado institucionalmente. Putin oficializó en octubre de 2025 el acuerdo de cooperación militar entre ambos países, ratificado previamente por la Duma rusa.

En mayo, el Servicio Federal Ruso de Cooperación Técnico-Militar confirmó que negocia nuevas áreas de colaboración con La Habana.

Esta dinámica complica el ya estancado diálogo entre Cuba y Estados Unidos. A finales de mayo, la viceministra cubana Josefina Vidal reconoció que el canal con Washington «está abierto» pero sin «mucho progreso».

El secretario de Estado Marco Rubio admitió que tampoco ve avances significativos en las negociaciones.

Washington ha exigido al régimen cubano romper sus vínculos de seguridad con Rusia y China, cerrar estaciones de escucha y liberar presos políticos como condición para avanzar en cualquier acuerdo bilateral, lo que convierte la relación Moscú-La Habana en un eje central de la disputa diplomática triangular.

El viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko anunció además un mecanismo especial de subsidio de tasas de interés para financiar inversiones rusas en Cuba, con una disposición empresarial que supera los 1,000 millones de dólares en sectores como energía eléctrica y agricultura, lo que refuerza la apuesta de Moscú por consolidar su presencia en la isla frente a la presión estadounidense.