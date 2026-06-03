Humorista cubano Eduardo Ceballos podría enfrentar juicio militar y hasta 10 años de cárcel

El régimen cubano podría someter a Eduardo Ceballos Pérez, creador del canal satírico Despingovery Channel, a un juicio ante un tribunal militar tras su detención este lunes en La Habana, según informó una fuente anónima a Martí Noticias.

El cargo que se le imputaría sería «Revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado», tipificado en el Artículo 117.1 del Código Penal cubano y que establece penas de 4 a 10 años de privación de libertad.

La detención se produjo mediante un amplio operativo policial en las inmediaciones de su vivienda en el municipio Diez de Octubre. El periodista independiente Ernesto Morales, quien divulgó el arresto, lo describió como «un operativo policial tremendo, con varias motocicletas y con varios efectivos policiales del régimen cubano».

Según fuentes familiares citadas por Morales, Ceballos se encuentra recluido en la Unidad de Instrucción Penal conocida como Reloj Club, en el municipio Boyeros. Un familiar señaló bajo anonimato: «El instructor nos dijo que va a ser procesado, pero seguimos sin poder verlo. Ni le hemos podido dar el aseo. No sabemos realmente cómo está».

El detonante inmediato del arresto fue la publicación en Instagram de un avance en el que Ceballos exploraba una instalación militar abandonada con misiles soviéticos aire-tierra de los años 60, radares y búnkeres de la Guerra Fría en avanzado estado de deterioro. «Estoy tocando un misil aire-tierra de la década de los 60 aproximadamente, de la Guerra Fría. Miren esto, amantes de la descojonancia», declaraba el humorista frente a la cámara.

El video resultó políticamente explosivo en un momento de alta tensión: apenas días antes, la Asamblea Nacional cubana había declarado una «real y peligrosa amenaza de agresión militar directa» por parte de Estados Unidos, y el régimen intensificaba su retórica belicista. Las imágenes de Ceballos evidenciaban el abismo entre esa retórica y el estado real de las Fuerzas Armadas cubanas.

Las autoridades comunicaron a la familia que sería procesado por «invasión de propiedad militar», pero el abogado Alain Santana, de Cubalex, advirtió que ese cargo no existe en ningún código penal cubano. «Acusar y privar de libertad a un ciudadano basándose en una figura delictiva inexistente constituye una violación flagrante al principio de legalidad», señaló.

Ceballos había anticipado su detención. Semanas antes grabó un video con instrucciones de hacerlo público si era arrestado, el cual fue difundido por Morales el mismo día del operativo.

En ese mensaje, el humorista afirmó: «Si están viendo este video, quiere decir desgraciadamente que he sido encarcelado, separado de mi hogar, de mi familia, de mi hija, mostrando una vez más el verdadero carácter del gobierno de Cuba».

Morales calificó el caso como «la crónica de una muerte anunciada»: «Una persona que va ganando notoriedad, ni siquiera con un discurso puramente político, apenas un discurso humorístico, sarcástico, divertido, mostrando la realidad cubana: la destrucción total, la miseria acumulada en todo el país».

El caso se inscribe en un patrón de represión creciente contra creadores digitales. El cargo de invasión de propiedad militar contra Ceballos se suma a detenciones recientes como la de los integrantes de El4tico y el hostigamiento a la youtuber Anna Bensi. El Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa registró 69 detenciones arbitrarias de periodistas solo en enero de 2026, un aumento del 430% respecto al mismo mes de 2025.

El humorista Ulises Toirac resumió la situación con una frase contundente tras conocerse el arresto: «Las leyes en Cuba son una espada contra los humoristas».