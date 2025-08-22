Camagüey: Denuncian suciedad extrema en los baños del Hospital Provincial de Camagüey

Vídeos relacionados:

El periodista independiente José Luis Tan Estrada denunció en Facebook el estado deplorable de los baños de la sala de cirugía del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, en Camagüey, describiéndolos como “ruinas olvidadas” donde lo que abunda es la suciedad y el riesgo de infecciones.

Según las imágenes y testimonios compartidos bajo la serie #CamagüeySePudre (XIII), los inodoros se encuentran destruidos, las paredes comidas por la humedad, los techos al borde del colapso y un hedor constante impregna el lugar.

Publicación de Facebook/José Luis Tan Estrada

Tan Estrada alertó que, en vez de un espacio para la recuperación de pacientes, las condiciones convierten el hospital en un foco de enfermedades como estafilococos y estreptococos.

El comunicador cuestionó la narrativa oficial del régimen, que insiste en presentar a Cuba como una “potencia médica”, mientras los hospitales del país se hunden en el abandono y el personal trabaja sin condiciones mínimas.

Calificó la situación como “negligencia criminal”, asegurando que la salud pública en Cuba se ha transformado en un “campo de exterminio silencioso” para enfermos que no tienen más opción que ser atendidos en un sistema colapsado.

Justamente en mayo pasado, surgieron graves denuncias sobre condiciones insalubres en el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña, tras publicarse imágenes y testimonios que describen la presencia de cucarachas, orina estancada, malos olores y utensilios sucios en los baños de la sala de Gastroenterología, donde se atiende a menores con enfermedades delicadas.

Preguntas frecuentes sobre la crisis en los hospitales de Camagüey