El periodista independiente José Luis Tan Estrada denunció en Facebook el estado deplorable de los baños de la sala de cirugía del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, en Camagüey, describiéndolos como “ruinas olvidadas” donde lo que abunda es la suciedad y el riesgo de infecciones.
Según las imágenes y testimonios compartidos bajo la serie #CamagüeySePudre (XIII), los inodoros se encuentran destruidos, las paredes comidas por la humedad, los techos al borde del colapso y un hedor constante impregna el lugar.
Tan Estrada alertó que, en vez de un espacio para la recuperación de pacientes, las condiciones convierten el hospital en un foco de enfermedades como estafilococos y estreptococos.
El comunicador cuestionó la narrativa oficial del régimen, que insiste en presentar a Cuba como una “potencia médica”, mientras los hospitales del país se hunden en el abandono y el personal trabaja sin condiciones mínimas.
Calificó la situación como “negligencia criminal”, asegurando que la salud pública en Cuba se ha transformado en un “campo de exterminio silencioso” para enfermos que no tienen más opción que ser atendidos en un sistema colapsado.
Justamente en mayo pasado, surgieron graves denuncias sobre condiciones insalubres en el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña, tras publicarse imágenes y testimonios que describen la presencia de cucarachas, orina estancada, malos olores y utensilios sucios en los baños de la sala de Gastroenterología, donde se atiende a menores con enfermedades delicadas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en los hospitales de Camagüey
¿Cuál es la situación actual de los baños del Hospital Provincial de Camagüey?
Los baños del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech en Camagüey están en un estado deplorable. Según denuncias, presentan suciedad extrema, inodoros destruidos, humedad en las paredes y techos al borde del colapso, lo que genera un constante hedor y un riesgo significativo de infecciones para los pacientes y el personal.
¿Qué enfermedades podrían surgir debido a la insalubridad en los hospitales de Camagüey?
La insalubridad en los hospitales de Camagüey, como el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech y el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña, expone a pacientes y personal a enfermedades como estafilococos, estreptococos y otras infecciones. Las condiciones insalubres aumentan el riesgo de enfermedades debido a la presencia de cucarachas, orina estancada y utensilios sucios.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante las denuncias sobre el estado de los hospitales?
A pesar de las múltiples denuncias públicas sobre las condiciones deplorables en los hospitales de Camagüey y otras provincias, el gobierno cubano no ha tomado medidas efectivas para resolver los problemas. Las autoridades suelen guardar silencio o culpar a los ciudadanos en lugar de abordar la crisis estructural del sistema de salud.
¿Existen denuncias similares en otros hospitales de Cuba?
Sí, existen denuncias similares en otros hospitales de Cuba. En el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña y el Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin, entre otros, se han reportado condiciones insalubres, plagas de chinches y cucarachas, y falta de insumos médicos. Este patrón de negligencia y abandono es común en la red hospitalaria cubana.
