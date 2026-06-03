La Guiteras se acerca al arranque... otra vez

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La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, la mayor del sistema eléctrico cubano, concluyó este miércoles sus trabajos de mantenimiento y avanzó hacia una nueva prueba hidráulica como paso previo a un posible arranque nocturno, según actualización oficial publicada por la propia planta en Facebook.

«Finalizado los trabajos de mantenimiento. Se procede a realizar prueba hidráulica y de obtener resultados positivos en horario de la noche comenzaría el proceso de arranque», informó la planta ubicada en Matanzas.

Durante las labores de mantenimiento, se revisaron 544 cordones de soldadura, de los cuales se repararon 172. Además, se midió el espesor en más de 850 puntos, lo que derivó en la necesidad de cambiar cinco mochetas.

Esta nueva parada se produce apenas cuatro días después de que la Guiteras volviera a salir del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) el 30 de mayo, habiendo durado menos de 48 horas conectada tras ser reconectada el 28 de mayo.

La causa de esa última salida fue un salidero en el economizador. El director de la Unión Eléctrica (UNE) describió la complejidad de la avería el lunes: «Son 500 tubos», señaló para ilustrar la magnitud del daño.

El ciclo se repite con una regularidad que ya no sorprende a nadie. En mayo, la Guiteras salió del SEN al menos los días cinco, 14, 24 y 30, acumulando entre nueve y 11 salidas en lo que va de 2026.

El trasfondo del problema es estructural. La planta lleva más de 15 años sin un mantenimiento capital —el último trabajo integral fue en 2010— y una intervención completa requeriría aproximadamente 180 días de parada, algo que las autoridades han dicho no poder asumir dada la situación energética del país.

Esa imposibilidad obliga a reparaciones parciales y de emergencia que no resuelven el deterioro de fondo. El directivo Román Pérez Castañeda negó en mayo que las averías se deban a reparaciones mal ejecutadas y las atribuyó al deterioro estructural y a fallos en localizaciones distintas.

El escepticismo de la población cubana ante cada nuevo anuncio de arranque es palpable. Cuando la planta llegó a generar 200 MW tras una reconexión en mayo, los cubanos respondieron con burlas en redes sociales, reflejo de años de promesas incumplidas.

La Guiteras, con 330 MW de capacidad nominal y en operación desde marzo de 1988, tuvo en 2024 un desempeño relativamente estable: 323 días operativa y más de 1,8 millones de MWh producidos. El contraste con la inestabilidad extrema de 2026 ilustra el acelerado deterioro de una infraestructura que el régimen no ha podido —ni ha querido— reparar a fondo en más de una década y media.