Cuba roza de nuevo los 2.000 MW de apagones este miércoles y no hay alivio a la vista

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Cuba enfrenta este miércoles otra jornada de apagones masivos, con una afectación proyectada de 1.905 MW para el horario pico nocturno, según el informe oficial de la Unión Eléctrica publicado esta mañana.

A las 06:00 horas, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional era de apenas 1.020 MW frente a una demanda de 2.570 MW, dejando 1.600 MW sin cobertura. Para el mediodía se estimaba una afectación de 1.450 MW, y en el pico nocturno la demanda máxima alcanzará los 3.150 MW con una disponibilidad de solo 1.265 MW, lo que representa un déficit de 1.885 MW.

La jornada del martes fue igualmente devastadora. «En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada», reconoció la Unión Eléctrica.

La máxima afectación alcanzó los 2.110 MW a las 22:00 horas, agravada por una avería en la subestación Apolo 110 kV en La Habana que provocó la salida de las unidades 6 y 8 de la central termoeléctrica Mariel y la unidad 3 de la central Renté.

Entre las principales incidencias activas este miércoles figuran averías en la Unidad 6 de la central Máximo Gómez, la Unidad 2 de la central Ernesto Guevara De La Serna, la Unidad 2 de la central Lidio Ramón Pérez y la Unidad 5 de la central Antonio Maceo.

A eso se suma que 106 centrales de generación distribuida están fuera de servicio por falta de combustible, sumando 890 MW, mientras las patanas de Regla y Melones y las centrales de fuel de Mariel y Moa también permanecen inoperativas. El total de megavatios indisponibles por combustible asciende a 1.203.

La central termoeléctrica Guiteras, la de mayor potencia del país, está una vez más en proceso de arranque tras acumular entre nueve y diez salidas del sistema en lo que va de 2026. La Unión Eléctrica prevé que Guiteras aporte 200 MW al pico nocturno, aunque su historial de fallas recurrentes genera escasa confianza.

Los 54 parques solares fotovoltaicos instalados por el régimen aportaron 3.342 MWh el martes, con una potencia máxima de 497 MW al mediodía, pero ese aporte desaparece en las horas nocturnas, cuando la demanda es mayor y los apagones se agravan.

La crisis se arrastra durante meses sin señales de mejora. El 1 de junio la afectación máxima fue de 2.029 MW, y el 13 de mayo se registró un déficit récord de 2.153 MW.

Este martes, la Empresa Eléctrica de Holguín confirmó que la población de esa provincia tendría apenas tres horas de electricidad al día. En muchas localidades del interior los cortes superan las 24 horas consecutivas, y en redes sociales proliferan las denuncias de barrios que llevan dos y tres días sin electricidad.

La desesperación ha desbordado las calles. Este mismo miércoles se reportan cacerolazos en El Vedado con presencia policial. En semanas anteriores hubo protestas en Alamar que terminaron con represión, cacerolazos en Cayo Hueso y Centro Habana, y vecinos de Marianao que cerraron calles tras más de veinte horas sin luz con la consigna «¡Corriente y comida!».

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.133 protestas solo en abril de 2026, de las cuales 153 estuvieron vinculadas a servicios públicos, especialmente los cortes eléctricos, una cifra que refleja el nivel de hartazgo acumulado por una población que lleva años pagando el precio de una infraestructura energética destruida por décadas de mala gestión del régimen.