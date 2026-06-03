Expertos ven paralelismos entre la presión de EE. UU. sobre Cuba y la estrategia aplicada contra Nicolás Maduro

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La Administración de Donald Trump podría estar aplicando sobre Cuba una estrategia que recuerda a la utilizada anteriormente contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro, según expertos consultados por el diario británico The Telegraph.

La hipótesis surge en medio del endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra entidades vinculadas al aparato de poder cubano y de recientes movimientos militares de Estados Unidos en el Caribe.

El reportaje menciona la presencia del grupo de combate del portaaviones USS Nimitz en la región y el aumento de vuelos de vigilancia cerca de Cuba, circunstancias que han alimentado especulaciones sobre una mayor presión de Washington sobre La Habana.

Entre las voces citadas figura John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien aseguró que la actual política hacia Cuba parece inspirarse en el enfoque utilizado previamente contra Venezuela. Según Bolton, la combinación de medidas económicas, presión política y señales militares busca elevar los costos para los gobiernos considerados adversarios por Washington.

Otros especialistas consultados por The Telegraph, entre ellos el analista militar Mark Cancian, consideran poco probable una intervención militar convencional debido a los enormes costos políticos y operativos que implicaría una acción de ese tipo. Sin embargo, señalan que el despliegue de medios militares puede cumplir una función de presión psicológica y estratégica sobre la cúpula gobernante cubana.

El artículo también relaciona estas interpretaciones con el agravamiento de la crisis interna en Cuba. Los prolongados apagones, la escasez de combustible, el deterioro de servicios básicos y el creciente descontento social han debilitado la capacidad del régimen para responder a las necesidades de la población.

No obstante, los propios expertos reconocen que no existen pruebas públicas de que la Casa Blanca haya diseñado un plan denominado "modelo Venezuela" para Cuba. Las conclusiones recogidas por The Telegraph responden a interpretaciones de analistas sobre las señales políticas y militares observadas en los últimos meses.

Hasta el momento, Washington no ha anunciado ninguna estrategia formal con ese nombre, aunque la presión diplomática y económica sobre el régimen cubano continúa aumentando.