EE.UU. ha realizado al menos 25 vuelos militares de vigilancia cerca de Cuba en los últimos meses, según CNN

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Un análisis de CNN basado en datos públicos de aviación revela que la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos han realizado al menos 25 vuelos de recopilación de inteligencia militar cerca de las costas de Cuba desde el 4 de febrero de 2026, en lo que el medio describe como un aumento significativo y sin precedentes recientes en la zona.

Según CNN, la mayoría de los vuelos se han concentrado cerca de La Habana y Santiago de Cuba, y algunos se realizaron a menos de 64 kilómetros de la costa, dentro del rango para recopilar inteligencia.

Las aeronaves empleadas incluyen el avión de patrullaje marítimo P-8A Poseidon, el RC-135V Rivet Joint especializado en inteligencia de señales, y el drone de reconocimiento de gran altitud MQ-4C Triton.

Todos los vuelos fueron rastreados mediante plataformas públicas como Flightradar24 y ADS-B Exchange.

El drone MQ-4C Triton identificado como BLKCAT5 completó el pasado miércoles su cuarto vuelo documentado alrededor de Cuba en 2026.

Fuente: Captura de CNN

¿Por qué estos vuelos llaman la atención?

CNN señala tres razones:

-La primera es la cercanía con la costa.

-La segunda es su carácter inédito: «Antes de febrero, este tipo de vuelos visibles públicamente eran extremadamente raros en esta zona».

-La tercera es el momento en que ocurren.

«Las declaraciones públicas de Trump sobre Cuba endurecieron notablemente su tono en las semanas previas al aumento de los vuelos», apunta el análisis.

Trump publicó en Truth Social un comentario afirmando que visitaría «una Habana libre» antes de dejar el cargo; días después ordenó un embargo petrolero contra la isla.

El patrón que preocupa: Venezuela e Irán como precedentes

«Patrones similares, en los que el aumento de la retórica del Gobierno de Trump coincidió con un incremento de vuelos de vigilancia visibles públicamente, ocurrieron antes de operaciones militares de EE.UU. tanto en Venezuela como en Irán», advierte CNN.

En Venezuela, los vuelos comenzaron una semana después del primer ataque de EE.UU. contra una embarcación vinculada al narcotráfico y continuaron hasta los días previos a la captura de Maduro.

En Irán, una operación amplia de aeronaves de inteligencia vigiló la costa sur iraní antes de ataques conjuntos con Israel.

CNN subraya que las mismas aeronaves detectadas cerca de Cuba -P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint y MQ-4C Triton- estuvieron activas en ese conflicto.

¿Señal deliberada al régimen?

CNN plantea una pregunta clave: dado que estas aeronaves pueden ocultar su presencia apagando sus balizas de ubicación, ¿está EE.UU. enviando deliberadamente una señal a sus adversarios?

«Independientemente de si esa señal es intencional o no, el mensaje probablemente resulta inquietante, por decir lo menos, para los funcionarios cubanos», concluye el medio.

El Pentágono se negó a comentar los hallazgos.

El contexto de máxima tensión

Estos vuelos se producen en un momento de escalada sostenida.

Trump amenazó esta semana con enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln a «un par de cientos de yardas» de la costa cubana.

El secretario de Estado Marco Rubio advirtió el 27 de abril que Cuba «solo tiene dos destinos: ninguno bueno», acusando al régimen de albergar inteligencia china y rusa.

La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026, y el despliegue militar estadounidense en el Caribe tiene un costo estimado de 3,000 millones de dólares, el mayor desde la Crisis de los Misiles de 1962.

Díaz-Canel respondió el 3 de mayo que «cada cubana y cada cubano tiene un fusil», mientras que un día antes había declarado que «ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba».

Aunque el Gobierno estadounidense no ha explicado públicamente el motivo de estas operaciones, el aumento sostenido de vuelos de inteligencia cerca de Cuba ocurre en un momento de máxima tensión política entre Washington y La Habana.

La combinación de sanciones más severas, un discurso cada vez más agresivo de Donald Trump y la presencia visible de aeronaves militares especializadas en espionaje alimenta las interrogantes sobre los verdaderos objetivos de esta estrategia.

Para las autoridades cubanas, que ya han advertido sobre el riesgo de una escalada, el mensaje difícilmente puede interpretarse como rutinario.