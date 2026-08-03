Video muestra cómo un ladrón aprovecha el apagón para intentar robar un celular en Camagüey

Una cámara de seguridad registró el momento en que un hombre intentó arrebatarle el teléfono celular a una persona que permanecía junto a la ventana de su vivienda en plena noche, en medio de un apagón en Camagüey.

El video, difundido en Facebook por el usuario Eduardo Enrique Hernández Valdés, fue acompañado del mensaje: «Intento de robo de celular ayer a las 11 y 30 de la noche (Camagüey, Cuba)». Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran la fachada de una vivienda y el instante en que ocurre el intento de asalto.

En la grabación se observa cómo un hombre llega en bicicleta, se detiene a unos pasos del inmueble y, antes de acercarse, se coloca un pasamontañas que llevaba guardado en un bolso. Acto seguido avanza sigilosamente hasta la ventana, donde la persona sostiene un teléfono móvil sin advertir su presencia.

El sospechoso intenta arrancarle el celular, pero la víctima opone resistencia y ambos forcejean durante varios segundos. Finalmente, el hombre huye del lugar.

No está claro si el ladrón consiguió llevarse el teléfono. Mientras un comentario en la publicación asegura que escapó con el dispositivo, otros usuarios sostienen que la persona logró impedir el robo.

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre quienes comentaron el video fue la aparente planificación del asalto. "Pero se dieron cuenta de que traía la capucha en el bolsito; señal de que se dedica a eso. Sin palabras, cada día Cuba está peor", escribió un internauta.

Otro usuario aseguró que el mismo modus operandi se habría visto esa misma noche en otra zona de la ciudad: "Anoche andaban en eso mismo en bicicleta por Agramonte".

Muchos comentarios también apuntaron a las circunstancias que obligan a numerosos cubanos a permanecer junto a puertas y ventanas durante la noche. "Entre los apagones y que no hay conexión, las personas tratan de buscar un lugar donde coger cobertura y un poco de aire. Es que ni en su casa está seguro uno", resumió un internauta.

La escena refleja una realidad cada vez más común en la isla. La prolongada crisis energética obliga a miles de personas a salir al portal, al balcón o a las ventanas para aprovechar la brisa o encontrar señal de telefonía móvil e internet cuando fallan las telecomunicaciones.

Nada más comenzando agosto, Cuba sufrió su sexto colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en lo que va de 2026, cuando la Unión Eléctrica (UNE) confirmó en su página de Facebook que a las 22:43 del domingo 2 de agosto ocurrió una desconexión total de la red eléctrica del país.

Solo en el mes de julio de 2026, el SEN sufrió al menos tres colapsos generales, con interrupciones que en varias provincias se prolongaron entre 48 y 72 horas. En Camagüey, durante junio, los apagones superaron las 20 horas diarias y la ciudad permaneció más de cuatro días sin señal de televisión.

Las afectaciones también alcanzan las comunicaciones. ETECSA informó que durante los grandes apagones hasta el 56,5 % de sus gabinetes de telecomunicaciones quedan fuera de servicio, lo que obliga a muchos usuarios a desplazarse o permanecer en lugares expuestos para intentar captar cobertura.

El incremento de la inseguridad preocupa cada vez más a los cubanos. En agosto de 2024 ya se habían reportado robos en viviendas aprovechando las ventanas abiertas durante los apagones nocturnos.

En Camagüey, además, los hechos delictivos han tenido una creciente visibilidad en los últimos meses. El pasado 26 de julio, vecinos capturaron a un hombre que presuntamente robaba paneles solares saltando de azotea en azotea, mientras que en abril una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma blanca cerca de la Terminal de Ferrocarril.

A nivel nacional, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) documentó 2.833 delitos verificados en 2025, un incremento del 115 % respecto a 2024 y del 337 % frente a 2023. Los robos encabezaron la lista, con 1.536 casos registrados.

"Ni en casa se puede estar seguro en este país, donde las miserias humanas crecen a la par, o más, que el costo de la vida", escribió una usuaria en la publicación, una reflexión que resume el sentimiento expresado por numerosos cubanos tras la difusión del video.