Vivir en Cuba: 60 mil pesos en compras y los precios suben cada día

Un joven cubano conocido en redes sociales como Cubanito Sim Filtro publicó un video que documenta su compra de alimentos básicos por 60,000 pesos cubanos, una cifra que equivale a más de ocho salarios medios mensuales en la isla y que retrata con crudeza la crisis alimentaria que vive el país.

«Como joven, pudiera gastar el dinero en otras cosas, pero lamentablemente la necesidad de Cuba y la responsabilidad de atender a una madre son mucho más fuertes que cualquier lujo», explica el joven al inicio del video, que tituló «Gasté 100,000 pesos viviendo en Cuba» como gancho, aunque al final confiesa que el gasto real fue de 60,000.

Lo que más llama la atención del relato no es solo el monto total, sino la velocidad a la que suben los precios.

«Estuve comprando un saco de arroz en 31,800 pesos, pero dos días anteriores costaba solamente 30,000», cuenta.

El aceite corrió la misma suerte: pasó de 1,150 a 1,400 pesos por unidad en apenas 48 horas.

La escasez de aceite lo obligó además a recorrer varios establecimientos.

«No pude encontrar una caja en un mismo lugar y tuve que buscar en varios lados para completarla», relata, y explica que los revendedores compran grandes cantidades en cuanto aparece el producto para luego venderlo a precios más altos, una práctica extendida pese a estar penalizada por el Código Penal cubano.

El carbón ocupa un lugar central en la compra: un saco cuesta 2,800 pesos, aunque también existen bolsitas a 400 pesos para quienes no pueden pagar el saco completo.

«Si no fuera por el carbón no sé qué sería de nosotros», dice el joven, en una frase que resume la dependencia de millones de cubanos a ese combustible ante los apagones que afectan la preparación de comida en más del 80% de los hogares.

Los frijoles completan la lista: un paquete de cinco kilos cuesta 8,000 pesos.

«El frijol se ha vuelto el plato principal de todo cubano por el simple hecho de que llena bastante», señala, describiendo una realidad que se repite en millones de mesas cubanas.

El contexto económico hace aún más elocuentes esas cifras. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, en abril de 2026 el salario medio estatal en Cuba fue de apenas 6,930 pesos mensuales en 2025, equivalente a unos 13 dólares al cambio informal.

Los 60,000 pesos de la compra representan más de ocho veces ese salario.

El economista Omar Everleny calculó que una pareja necesitaba 45,401 pesos al mes solo para gastos básicos a finales de 2024, mientras que el Food Monitor Program estimó que la canasta alimentaria de dos personas superaba los 40,000 pesos mensuales.

El economista Pavel Vidal estimó una inflación real cercana al 70% en 2024, muy por encima del 14% oficial.

El carbón y la leña, que el propio gobierno cubano ha normalizado como alternativa energética, son hoy protagonistas involuntarios de un negocio nacido de la oscuridad y los apagones que pueden durar más de 30 horas consecutivas.

«Lamentablemente vivir en Cuba y con los altos precios, todo el mundo no puede tener tantas cosas al mismo tiempo y menos cuando el salario no alcanza para nada», concluye el joven, en una frase que sintetiza lo que millones de cubanos enfrentan cada día.