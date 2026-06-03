Cubano insultado en Walmart por el extra que le cobraron: «Esto es lo último de los muñequitos»

Un cubano residente en Estados Unidos protagonizó un video viral al reaccionar con indignación ante un cargo adicional que no esperaba en la caja de un Walmart: el depósito obligatorio por latas de refresco, un cobro legal que desconocía y que interpretó como un abuso.

Omar Alfonso (@omar.alfonso91) grabó el momento frente a la caja registradora y lo publicó en TikTok el 11 de mayo. En el video, muestra el recibo y explica que, además de los $5.24 del pan y los $8.42 de otros productos, le están cobrando $1.20 adicionales por concepto de depósito de envases.

«Vamos a pasarle esto que son ocho cuarenta y dos más uno veinte del depósito ya esto ya ya esto no tiene nombre», dice Omar mientras apunta la cámara al recibo.

Lo que más le desconcertó fue que ese dinero supuestamente le sería devuelto si regresaba con las latas vacías. «¿Quién va a venir aquí por diez kilos de papel?», preguntó, usando la expresión cubana para referirse a los centavos. «Tú me estás vendiendo refresco, cóbramelo completo».

El video cerró con una frase que se convirtió en la más compartida del clip: «Esto es una loquera, papi. Aquí te cobran hasta el aire que tú respiras».

Lo que Omar vivió como un abuso es, en realidad, una práctica completamente legal. Se trata del sistema de depósito de envases conocido como bottle bill, vigente en al menos 10 estados de EE.UU.: California, Connecticut, Hawái, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Nueva York, Oregón y Vermont.

Bajo este sistema, al comprar bebidas en latas o botellas, el consumidor paga un depósito adicional —generalmente entre cinco y diez centavos por envase— que recupera al devolver los recipientes vacíos en un punto autorizado. El objetivo es incentivar el reciclaje y reducir la basura de envases. El cargo aparece en el recibo como «deposit» o «bottle deposit».

Para alguien que no conoce el sistema, el cobro puede parecer arbitrario, especialmente si nadie lo explica en el momento de la compra. Esa brecha de información es precisamente la que Omar capturó en su video.

La reacción de este cubano forma parte de una tendencia de compatriotas recién llegados que documentan en redes sociales su choque cultural con el sistema de consumo estadounidense, desde la sorpresa ante la abundancia en los supermercados hasta la incomprensión de regulaciones locales.

La expresión «esto es lo último de los muñequitos» —modismo cubano que equivale a «el colmo» o «lo más absurdo»— conectó de inmediato con la audiencia de la comunidad cubana en el exilio, que reconoció la frustración del protagonista ante algo que le resultaba incomprensible.

El sistema de depósito de envases existe en EE.UU. desde los años setenta. Michigan fue el primer estado en adoptarlo, en 1976, y hoy aplica uno de los depósitos más altos del país: diez centavos por lata, el doble de lo que cobra Nueva York, donde el cargo es de cinco centavos por envase elegible.