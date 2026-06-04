Sin frenos: Impresionante subidón de una divisa en el mercado informal cubano

Dólares y euros y una calle en Cuba (Imagen de referencia)

El euro marcó este jueves un nuevo récord histórico absoluto en el mercado informal cubano al dispararse de 635 a 680 pesos cubanos (CUP) en menos de 24 horas, un salto de 45 CUP que no tiene precedentes para la moneda europea en la isla.

El movimiento se produce en una semana de récords encadenados.

El dólar se mantiene hoy en 600 CUP por tercer día consecutivo, cifra récord que alcanzó el martes tras una escalada de 65 CUP en apenas 12 jornadas.

La MLC también sube hoy, en su caso de 400 a 410 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio hoy 04/06/2026 - 8:17 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 600 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 680 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 410 CUP.

El euro no espera

El euro viene de un ligero retroceso: había llegado a 647,5 CUP el lunes, bajó a 635 CUP el miércoles y este jueves dio el salto más brusco de su historia en el mercado informal cubano, superando de golpe todos los máximos anteriores.

La moneda europea ha protagonizado uno de los movimientos más bruscos de las últimas semanas en el mercado informal cubano, un incremento de 45 pesos que equivale a una subida cercana al 7,1 %.

El euro se consolida así como la divisa de mayor valor en el circuito cambiario no oficial de la isla, ampliando además su diferencia con el dólar estadounidense.

Este repunte refleja la persistente presión de la demanda de divisas en un contexto de escasez de oferta, incertidumbre económica y pérdida de poder adquisitivo del peso cubano.

La tendencia también coincide con el fortalecimiento internacional del euro frente al dólar, un factor que suele trasladarse rápidamente a las cotizaciones informales en Cuba, donde las referencias externas y las expectativas de los actores del mercado influyen de manera decisiva en la formación de los precios.

La evolución de las divisas en el mercado informal refleja una espiral que no da señales de detenerse.

En lo que respecta al dólar, el peso cubano ha perdido el 12,1% de su valor frente al dólar en poco más de un mes, desde los 535 CUP de finales de abril hasta los 600 CUP actuales, un ritmo que -según el medio independiente elTOQUE- «supera incluso las proyecciones más pesimistas del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi)», que había estimado un techo de 590 CUP para finales de mayo.

La cronología de los umbrales del dólar ilustra la aceleración del deterioro: 200 CUP en octubre de 2022, 300 CUP en febrero de 2024, 400 CUP en agosto de 2025, 500 CUP el 10 de febrero de 2026 y 600 CUP apenas cuatro meses después.

Detrás de esta espiral hay causas estructurales que se retroalimentan: una crisis energética crónica agravada por interrupciones en el suministro de petróleo desde Venezuela y México, y un turismo desplomado que en marzo de 2026 registró apenas 35,561 visitantes internacionales, un 82% menos que en igual mes de 2025.

Para los cubanos que dependen de salarios en pesos, la distancia respecto al costo de la canasta básica«se amplía sin pausa».

«Este nuevo umbral, como los anteriores, no es un techo», advirtió elTOQUE cuando el dólar arribó a 600 CUP, palabras que aplican perfectamente también para el euro, que este jueves hunde todavía más al peso cubano.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 4 de junio:

1 USD = 600 CUP.

5 USD = 3,000 CUP.

10 USD = 6,000 CUP.

20 USD = 12,000 CUP.

50 USD = 30,000 CUP.

100 USD = 60,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 680 CUP.

5 EUR = 3,400 CUP.

10 EUR = 6,800 CUP.

20 EUR = 13,600 CUP.

50 EUR = 34,000 CUP.

100 EUR = 68,000 CUP.

200 EUR = 136,000 CUP.

500 EUR = 340,000 CUP.